Российские военные поразили объекты ТЭК Украины, используемые ВСУ
Российские военные поразили объекты ТЭК Украины, используемые ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Российские военные поразили объекты ТЭК Украины, используемые ВСУ
ВС РФ поразили объекты ТЭК Украины, используемые в интересах ВСУ, и пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:19:00+03:00
2026-03-11T12:19:00+03:00
2026-03-11T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
Российские военные поразили объекты ТЭК Украины, используемые ВСУ
ВС РФ нанесли поражение используемым в интересах ВСУ объектам ТЭК Украины