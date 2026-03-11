Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" установили контроль над Червоной Зарей в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 11.03.2026 (обновлено: 15:41 11.03.2026)
Бойцы "Севера" установили контроль над Червоной Зарей в Сумской области
Бойцы "Севера" установили контроль над Червоной Зарей в Сумской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.03.2026
Новости
Бои за населенный пункт Червоная Заря Сумской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области, сообщило в среду министерство обороны РФ.
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Бойцы "Севера" установили контроль над Червоной Зарей в Сумской области

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Червоную Зарю в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили Червоную Зарю в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Червоную Зарю в Сумской области
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
