Бойцы "Севера" установили контроль над Червоной Зарей в Сумской области
Бойцы "Севера" установили контроль над Червоной Зарей в Сумской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.03.2026
Бои за населенный пункт Червоная Заря Сумской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области, сообщило в среду министерство обороны РФ.
