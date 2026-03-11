Рейтинг@Mail.ru
"Нанести ущерб России": в США проговорились, как Иран повлияет на ход СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 11.03.2026 (обновлено: 10:38 11.03.2026)
"Нанести ущерб России": в США проговорились, как Иран повлияет на ход СВО
"Нанести ущерб России": в США проговорились, как Иран повлияет на ход СВО
"Нанести ущерб России": в США проговорились, как Иран повлияет на ход СВО
Начало Соединенными Штатами военной авантюры на Ближнем Востоке уже усугубило положение Украины в зоне спецоперации, заявил профессор Чикагского университета... РИА Новости, 11.03.2026
"Нанести ущерб России": в США проговорились, как Иран повлияет на ход СВО

Профессор Миршаймер: атака США на Иран усугубила положение Украины на поле боя

Боевая работа расчета в зоне СВО
Боевая работа расчета в зоне СВО
Боевая работа расчета в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Начало Соединенными Штатами военной авантюры на Ближнем Востоке уже усугубило положение Украины в зоне спецоперации, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Гленну Диесену, размещенном на его YouTube-канале.
«
"Соединенные Штаты тратят впустую ценные ресурсы в этой войне (с Ираном. — Прим. ред.), которые они могли бы отдать европейцам и позволить им передать это украинцам. Я думаю, нет сомнений, что все это вредит усилиям Украины на поле боя, ведь мы тратим огромные объемы боеприпасов. В ход уже пошли системы Patriot, THAAD и тому подобное", — считает он.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Киев будет молиться": на Западе рассказали, что произошло из-за Ирана
Вчера, 00:58
По словам ученого, усилия Запада по расшатыванию экономики России прямо сейчас терпят крах. Это также обусловит катастрофу ВСУ в военном плане.
«
"Русские прекрасно понимают, что это будет иметь разрушительные последствия для украинцев. Более того, как вы знаете, Соединенные Штаты и весь Запад работали изо всех сил, чтобы нанести ущерб России и ее экономике. Но произошел обратный эффект. Если поток нефти и газа из Персидского залива значительно сократится, это означает, что спрос на российскую нефть и газ возрастет. Мы уже видим этому доказательства", — добавил Миршаймер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
На Западе раскрыли, на что решился Трамп после вчерашнего звонка Путину
Вчера, 02:01
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Агентство Bloomberg сообщало, что активное использование американских ракет в боевых действиях на Ближнем Востоке может привести к тому, что Вашингтон столкнется с нехваткой боеприпасов при другом потенциальном конфликте.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБлижний ВостокУкраинаДжон МиршаймерЧикагский университетВоенная операция США и Израиля против ИранаВооруженные силы УкраиныИран
 
 
