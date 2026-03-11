Рейтинг@Mail.ru
Таиландский сухогруз подвергся атаке в Ормузском проливе - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 11.03.2026 (обновлено: 14:49 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/sukhogruz-2079969842.html
Таиландский сухогруз подвергся атаке в Ормузском проливе
Таиландский сухогруз подвергся атаке в Ормузском проливе - РИА Новости, 11.03.2026
Таиландский сухогруз подвергся атаке в Ормузском проливе
Таиландский сухогруз Mayuree Naree, вышедший рано утром в среду из порта Халифа в ОАЭ, подвергся удару с воздуха во время прохода через Ормузский пролив и... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:41:00+03:00
2026-03-11T14:49:00+03:00
оман
таиланд
ормузский пролив
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079969134_0:421:872:912_1920x0_80_0_0_8c22768e0fd92f8d1bcdddb138617e0e.jpg
https://ria.ru/20260311/ukmto-2079875857.html
https://ria.ru/20260311/voyna-2079853960.html
оман
таиланд
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079969134_0:273:872:927_1920x0_80_0_0_785d21becc8e48257ef92cb23fc72ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оман, таиланд, ормузский пролив, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Оман, Таиланд, Ормузский пролив, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
Таиландский сухогруз подвергся атаке в Ормузском проливе

На таиландском сухогрузе начался из-за атаки в Ормузском проливе

© REUTERS / ROYAL THAI NAVYГрузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда горит в Ормузском проливе
Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда горит в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / ROYAL THAI NAVY
Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда горит в Ормузском проливе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 11 мар – РИА Новости. Таиландский сухогруз Mayuree Naree, вышедший рано утром в среду из порта Халифа в ОАЭ, подвергся удару с воздуха во время прохода через Ормузский пролив и загорелся, военно-морские силы Омана спасли 20 из 23 моряков, находившихся на борту, и продолжают поиски еще троих членов экипажа, сообщил официальный представитель военно-морских сил Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан.
"Таиландский сухогруз, балкер Mayuree Naree водоизмещением 30 тысяч тонн, подвергся атаке с воздуха утром в среду после выхода из порта Халифа, ОАЭ. Нападение произошло во время прохода судном Ормузского пролива, в кормовой части судна начался сильный пожар", - сообщил он на брифинге в Бангкоке.
Пожар на грузовом судне Mayuree Naree под флагом Таиланда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Грузовое судно горит в Ормузском проливе
Вчера, 09:45
Контр-адмирал добавил, что оперативный центр ВМС Таиланда, получив информацию об атаке на таиландское судно по международным военно-морским каналам, немедленно связался с ВМС Омана и посольством Таиланда в Омане, чтобы организовать поисково-спасательную операцию.
"К настоящему моменту ВМС Омана спасли 20 из 23 моряков, находившихся на борту сухогруза. Операция по спасению оставшихся трех человек продолжается. Спасенных членов экипажа таиландского судна перевезли на берег, на территорию Омана, в целях обеспечения их безопасности. Источник и причины атаки пока неизвестны, они пока выясняются", - сказал представитель ВМС Таиланда.
Он также подчеркнул, что оперативный центр ВМС страны продолжает держать на контроле поисково-спасательную операцию и сделает все для скорейшего возвращения на родину всех 23 членов экипажа судна.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ВМС США отказывают в сопровождении через Ормузский пролив, пишут СМИ
Вчера, 07:29
 
ОманТаиландОрмузский проливВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала