КСИР заявил, что атаковал принадлежащее Израилю судно
15:21 11.03.2026 (обновлено: 15:57 11.03.2026)
КСИР заявил, что атаковал принадлежащее Израилю судно
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по принадлежащему Израилю судну, шедшему под флагом Либерии в районе Ормузского пролива.
2026-03-11T15:21:00+03:00
2026-03-11T15:57:00+03:00
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по принадлежащему Израилю судну, шедшему под флагом Либерии в районе Ормузского пролива.
"Судно Express Rome... (принадлежащее Израилю и - ред.) шедшее под флагом Либерии, сегодня утром после того, как проигнорировало предупреждения ВМС КСИР, попало под удар иранских снарядов и остановилось", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Tasnim.
Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини заявил, что Иран не позволит США, Израилю и их "партнерам" вывезти даже один литр нефти из Ближнего Востока.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
