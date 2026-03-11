https://ria.ru/20260311/sudno-2079981077.html
КСИР заявил, что атаковал принадлежащее Израилю судно
КСИР заявил, что атаковал принадлежащее Израилю судно - РИА Новости, 11.03.2026
КСИР заявил, что атаковал принадлежащее Израилю судно
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по принадлежащему Израилю судну, шедшему под флагом Либерии в районе Ормузского пролива. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:21:00+03:00
2026-03-11T15:21:00+03:00
2026-03-11T15:57:00+03:00
израиль
иран
либерия
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
В мире, Израиль, Иран, Либерия, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ормузский пролив
КСИР заявил, что атаковал принадлежащее Израилю судно
КСИР заявил об атаке на принадлежащее Израилю судно, шедшее под флагом Либерии