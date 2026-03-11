Мать и сына внесли в перечень террористов за отрицание существования России

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Осужденные за участие в запрещенной экстремистской организации "Граждане СССР"* мать и сын, утверждавшие, что "РФ не существует", внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Рыбина Юлия Викторовна**, 10.12.1986 года рождения, поселок Сараи Сараевского района Рязанской области... Рыбин Ярослав Станиславович**, 27.12.2003 года рождения, город Сочи, Краснодарского края", - говорится в перечне.
Ранее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что суд в Сочи отправил в колонию мать и сына, которые участвовали в запрещенной экстремистской организации "Граждане СССР"* и заявляли, что РФ не существует.
По данным суда, в июне Рыбиных остановили сотрудники ДПС. На номерах их автомобиля была гербовая символика СССР, также они предоставили полицейским документы граждан СССР. Кроме того, они сообщили полицейским, что не признают РФ как легитимное государство и заявили, что "Российская Федерация не существует, так как СССР официально не прекратил свое существование".
Как выяснилось позже, женщина не только состояла в экстремистской организации, но и активно пропагандировала ее идеологию. Она убеждала своих знакомых вступать в ряды организации и восстановить государство СССР, обещая "материальные выгоды в виде освобождения от уплаты налогов, а также в возможности не оплачивать коммунальные услуги и штрафы, предусмотренные действующим КоАП РФ".
Суд назначил наказание в виде 5 лет в колонии общего режима матери и 3 года - сыну.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Организация, признанная экстремистской на территории РФ
**Лица, признанные террористами и экстремистами на территории РФ
