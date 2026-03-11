Мать и сына внесли в перечень террористов за отрицание существования России

Как выяснилось позже, женщина не только состояла в экстремистской организации, но и активно пропагандировала ее идеологию. Она убеждала своих знакомых вступать в ряды организации и восстановить государство СССР, обещая "материальные выгоды в виде освобождения от уплаты налогов, а также в возможности не оплачивать коммунальные услуги и штрафы, предусмотренные действующим КоАП РФ".