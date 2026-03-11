https://ria.ru/20260311/sud-2080047548.html
Суд назначил условный срок фигуранту хищения при банкротстве Urban Group
Суд назначил условный срок фигуранту хищения при банкротстве Urban Group - РИА Новости, 11.03.2026
Суд назначил условный срок фигуранту хищения при банкротстве Urban Group
Пресненский суд Москвы назначил 5 лет лишения свободы условно юристу Дмитрию Шарифуллину по делу о хищении более 103 миллионов рублей при банкротстве... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:58:00+03:00
2026-03-11T18:58:00+03:00
2026-03-11T18:58:00+03:00
происшествия
москва
россия
urban group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260311/sud-2080030214.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, urban group
Происшествия, Москва, Россия, Urban Group
Суд назначил условный срок фигуранту хищения при банкротстве Urban Group
Суд назначил условный срок фигуранту хищения 103 млн руб в деле Urban Group