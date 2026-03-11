Суд назначил условный срок фигуранту хищения при банкротстве Urban Group

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил 5 лет лишения свободы условно юристу Дмитрию Шарифуллину по делу о хищении более 103 миллионов рублей при банкротстве застройщика Urban Group, передаёт корреспондент РИА новости из зала суда.

"Шарифуллину назначить 5 лет лишения свободы, на основании статьи 73 УК РФ срок наказания считать условным", - огласила решение судья.

Ему также был назначен штраф 800 тысяч рублей.