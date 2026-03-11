Рейтинг@Mail.ru
Суд назначил условный срок фигуранту хищения при банкротстве Urban Group
18:58 11.03.2026
Суд назначил условный срок фигуранту хищения при банкротстве Urban Group
Пресненский суд Москвы назначил 5 лет лишения свободы условно юристу Дмитрию Шарифуллину по делу о хищении более 103 миллионов рублей при банкротстве...
происшествия
москва
россия
urban group
2026
происшествия, москва, россия, urban group
Происшествия, Москва, Россия, Urban Group
Суд назначил условный срок фигуранту хищения при банкротстве Urban Group

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил 5 лет лишения свободы условно юристу Дмитрию Шарифуллину по делу о хищении более 103 миллионов рублей при банкротстве застройщика Urban Group, передаёт корреспондент РИА новости из зала суда.
"Шарифуллину назначить 5 лет лишения свободы, на основании статьи 73 УК РФ срок наказания считать условным", - огласила решение судья.
Ему также был назначен штраф 800 тысяч рублей.
Вместе с ним суд приговорил трёх фигурантов на сроки до 9 лет лишения свободы. Им были назначены штрафы по 1 миллиону рублей.
