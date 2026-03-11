https://ria.ru/20260311/sud-2080044812.html
Суд арестовал главу Осташковского округа Тверской области
Суд арестовал главу Осташковского округа Тверской области
Суд заключил под стражу главу Осташковского округа Тверской области по делу о взятке, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:43:00+03:00
2026-03-11T18:43:00+03:00
2026-03-11T18:48:00+03:00
тверская область
