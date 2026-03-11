Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал главу Осташковского округа Тверской области - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 11.03.2026 (обновлено: 18:48 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/sud-2080044812.html
Суд арестовал главу Осташковского округа Тверской области
Суд арестовал главу Осташковского округа Тверской области - РИА Новости, 11.03.2026
Суд арестовал главу Осташковского округа Тверской области
Суд заключил под стражу главу Осташковского округа Тверской области по делу о взятке, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:43:00+03:00
2026-03-11T18:48:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
https://ria.ru/20260227/arest-2077238586.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Тверская область
Суд арестовал главу Осташковского округа Тверской области

Суд арестовал главу Осташковского округа Тверской области по делу о взятке

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 11 мар – РИА Новости. Суд заключил под стражу главу Осташковского округа Тверской области по делу о взятке, сообщили в СУСК по региону.
Ранее врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что глава Осташковского округа Алексей Титов отстранён от должности в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления. СК возбудил уголовное дело в отношении главы, подозреваемого в получение взятки в особо крупном размере.
"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении СУСК в Max.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Тверской области, мера пресечения избрана по 9 мая включительно.
Заместитель председателя правления Газпром нефти Антон Джалябов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Зампреда правления "Газпром нефть" отправили под арест по делу о взятке
27 февраля, 17:47
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Тверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала