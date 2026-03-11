Фигурантам дела о хищении при банкротстве Urban Group вынесли приговоры

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил четырех фигурантов дела о хищении более 104 миллионов рублей у Фонда развития территорий во время банкротства застройщика Urban Group от 5 до 9 лет лишения свободы со штрафами от 800 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Англишкене Светлане Анатольевне 8 лет лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей", - огласила решение судья.

Также суд удовлетворил гражданский иск Фонда развития территорий на сумму более 103 миллионов рублей.

По делу также были осуждены экономист Екатерина Мыскина, адвокат Евгений Фомичев и юрист Дмитрий Шарифуллин. Последний был взят под стражу в зале суда, поскольку признал вину и находился под домашним арестом.

Как было установлено в суде, в 2018-2021 годах в период процедуры банкротства Urban Group Аглинишкене, Мыскина, Шарифуллин и Фомичев похитили бюджетные денежные средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий". Следствие посчитало, что подсудимые завышали в договорах стоимость оказания услуг по охране имущества компаний-застройщиков. Ущерб от их действий составил около 104 миллионов рублей.

В прениях сторон прокурор просил назначить фигурантам наказание от 6 до 9 лет лишения свободы.

Защита просила оправдать в связи с "недосказанностью обвинений".