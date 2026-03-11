https://ria.ru/20260311/sud-2080041785.html
Фигурантам дела о хищении при банкротстве Urban Group вынесли приговоры
Фигурантам дела о хищении при банкротстве Urban Group вынесли приговоры - РИА Новости, 11.03.2026
Фигурантам дела о хищении при банкротстве Urban Group вынесли приговоры
Пресненский суд Москвы приговорил четырех фигурантов дела о хищении более 104 миллионов рублей у Фонда развития территорий во время банкротства застройщика... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:32:00+03:00
2026-03-11T18:32:00+03:00
2026-03-11T18:32:00+03:00
происшествия
москва
urban group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079029720_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_9184b0898d8399dd4fa3e8b808cf9fd0.jpg
https://ria.ru/20260306/rassledovanie-2078904517.html
https://ria.ru/20260227/kostylev-2077270959.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079029720_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_4f8703ca46eb095bc1b328f196a46d8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, urban group
Происшествия, Москва, Urban Group
Фигурантам дела о хищении при банкротстве Urban Group вынесли приговоры
Фигурантам дела о хищении при банкротстве Urban Group дали от 5 до 9 лет колонии
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил четырех фигурантов дела о хищении более 104 миллионов рублей у Фонда развития территорий во время банкротства застройщика Urban Group от 5 до 9 лет лишения свободы со штрафами от 800 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Англишкене Светлане Анатольевне 8 лет лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей", - огласила решение судья.
Также суд удовлетворил гражданский иск Фонда развития территорий на сумму более 103 миллионов рублей.
По делу также были осуждены экономист Екатерина Мыскина, адвокат Евгений Фомичев и юрист Дмитрий Шарифуллин. Последний был взят под стражу в зале суда, поскольку признал вину и находился под домашним арестом.
Как было установлено в суде, в 2018-2021 годах в период процедуры банкротства Urban Group
Аглинишкене, Мыскина, Шарифуллин и Фомичев похитили бюджетные денежные средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий". Следствие посчитало, что подсудимые завышали в договорах стоимость оказания услуг по охране имущества компаний-застройщиков. Ущерб от их действий составил около 104 миллионов рублей.
В прениях сторон прокурор просил назначить фигурантам наказание от 6 до 9 лет лишения свободы.
Защита просила оправдать в связи с "недосказанностью обвинений".
Арбитражный суд в 2018 году признал банкротами компании-застройщики группы Urban Group. Вместо них окончание строительства 63 домов поручили Фонду дольщиков, еще по двум домам было принято решение о выплате компенсаций.