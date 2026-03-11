Рейтинг@Mail.ru
17:53 11.03.2026
Верховный суд подтвердил приговор биологу за оправдание терроризма
происшествия
россия
москва
казань
верховный суд рф
происшествия, россия, москва, казань, верховный суд рф
Происшествия, Россия, Москва, Казань, Верховный суд РФ
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ не нашел оснований для отмены приговора за оправдание терроризма бывшему преподавателю Казанского федерального университета и кандидату биологических наук Андрею Бояршинову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Нижестоящие суды приговорили Бояршинова к 5 годам в колонии общего режима. Защитник осужденного обратился с жалобой в ВС РФ, указав, что в действиях Бояршинова отсутствует состав преступления, а назначенное наказание чрезмерно сурово.
"Судебная коллегия по делам военнослужащих оставила жалобу без удовлетворения, приговор без изменения", - сообщили в инстанции.
По версии следствия, Бояршинов размещал в интернете комментарии, призывающие и оправдывающие терроризм в марте 2022 года. В одном из постов он выразил поддержку жителю Москвы, который кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону Кремлевской стены.
