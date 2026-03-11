Верховный суд подтвердил приговор биологу за оправдание терроризма

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ не нашел оснований для отмены приговора за оправдание терроризма бывшему преподавателю Казанского федерального университета и кандидату биологических наук Андрею Бояршинову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Нижестоящие суды приговорили Бояршинова к 5 годам в колонии общего режима. Защитник осужденного обратился с жалобой в ВС РФ, указав, что в действиях Бояршинова отсутствует состав преступления, а назначенное наказание чрезмерно сурово.

"Судебная коллегия по делам военнослужащих оставила жалобу без удовлетворения, приговор без изменения", - сообщили в инстанции.