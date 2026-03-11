https://ria.ru/20260311/sud-2080031613.html
Верховный суд подтвердил приговор биологу за оправдание терроризма
Верховный суд подтвердил приговор биологу за оправдание терроризма - РИА Новости, 11.03.2026
Верховный суд подтвердил приговор биологу за оправдание терроризма
Верховный суд РФ не нашел оснований для отмены приговора за оправдание терроризма бывшему преподавателю Казанского федерального университета и кандидату... РИА Новости, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ не нашел оснований для отмены приговора за оправдание терроризма бывшему преподавателю Казанского федерального университета и кандидату биологических наук Андрею Бояршинову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Нижестоящие суды приговорили Бояршинова к 5 годам в колонии общего режима. Защитник осужденного обратился с жалобой в ВС РФ, указав, что в действиях Бояршинова отсутствует состав преступления, а назначенное наказание чрезмерно сурово.
"Судебная коллегия по делам военнослужащих оставила жалобу без удовлетворения, приговор без изменения", - сообщили в инстанции.
По версии следствия, Бояршинов размещал в интернете комментарии, призывающие и оправдывающие терроризм в марте 2022 года. В одном из постов он выразил поддержку жителю Москвы
, который кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону Кремлевской стены.