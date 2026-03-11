Рейтинг@Mail.ru
Суд изъял миллиарды со счетов бизнесмена Пономарева, полученные от IKEA
17:46 11.03.2026
Суд изъял миллиарды со счетов бизнесмена Пономарева, полученные от IKEA
Суд изъял миллиарды со счетов бизнесмена Пономарева, полученные от IKEA
2026-03-11T17:46:00+03:00
2026-03-11T17:46:00+03:00
Суд изъял миллиарды со счетов бизнесмена Пономарева, полученные от IKEA

Суд изъял в доход РФ миллиарды со счетов Пономарева, полученные от IKEA

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Преображенский суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства у бизнесмена Константина Пономарёва деньги со счетов и векселя на сумму более 9 миллиардов рублей, а также 158 тысяч долларов, полученные после сдачи в аренду IKEA дизельных генераторов, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Вундер.
"Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования заместителя Генерального прокурора к Пономареву и изъял деньги с банковских счетов и векселя", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что после сделки прошло более 15 лет, а срок исковой давности по делу составляет всего три года.
Речь идет о счетах в долларах на общую сумму более 158 тысяч долларов. Кроме того, в рублях были изъяты более 9 миллиардов рублей, включая деньги с двух банковских счетов, а также шесть векселей, номинальной стоимостью 1 миллиард рублей каждый и один вексель, стоимостью 100 миллионов рублей.
Прокуратура указывала в иске, что с 2007 по 2010 год Пономарев сдавал в аренду ООО "ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)" дизельные электростанции через аффилированные с ним ООО "ИСМ" и ООО "САЭ", в котором был учредителем и генеральным директором.
Прокурор посчитал, что Пономарев искусственно инициировал многочисленные судебные разбирательства с IKEA, благодаря этому он добился подписания благоприятного для себя соглашения об урегулировании споров. По его условиям "ООО "ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)" перечислило в пользу ООО "САЭ"... всего - 24 млрд 994 миллиона 970 тысяч рублей" . В иске ведомство указывало, что таким образом он "вывел из легального хозяйственного оборота ООО "САЭ" 25 миллиардов рублей".
В свою очередь адвокат Анна Ставицкая заявила РИА Новости, что IKEA еще в 2010 году выплатила Пономарёву 25 миллиардов рублей, из которых он заплатил НДС на 2,700 миллиарда рублей, а после приговора " он заплатил налоги 20 миллиардов рублей и еще 1,5 миллиарда в качестве исполнительного сбора".
В декабре 2020 года Солнечногорский суд Подмосковья приговорил Пономарева к 10 годам и 2 месяцам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда у "Кубаньэнерго" за якобы неоплаченную поставку генераторов во время энергетической блокады Крыма.
