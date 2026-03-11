Суд изъял миллиарды со счетов бизнесмена Пономарева, полученные от IKEA

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Преображенский суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства у бизнесмена Константина Пономарёва деньги со счетов и векселя на сумму более 9 миллиардов рублей, а также 158 тысяч долларов, полученные после сдачи в аренду IKEA дизельных генераторов, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Вундер.

"Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования заместителя Генерального прокурора к Пономареву и изъял деньги с банковских счетов и векселя", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что после сделки прошло более 15 лет, а срок исковой давности по делу составляет всего три года.

Речь идет о счетах в долларах на общую сумму более 158 тысяч долларов. Кроме того, в рублях были изъяты более 9 миллиардов рублей, включая деньги с двух банковских счетов, а также шесть векселей, номинальной стоимостью 1 миллиард рублей каждый и один вексель, стоимостью 100 миллионов рублей.

Прокуратура указывала в иске, что с 2007 по 2010 год Пономарев сдавал в аренду ООО "ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)" дизельные электростанции через аффилированные с ним ООО "ИСМ" и ООО "САЭ", в котором был учредителем и генеральным директором.

Прокурор посчитал, что Пономарев искусственно инициировал многочисленные судебные разбирательства с IKEA , благодаря этому он добился подписания благоприятного для себя соглашения об урегулировании споров. По его условиям "ООО "ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)" перечислило в пользу ООО "САЭ"... всего - 24 млрд 994 миллиона 970 тысяч рублей" . В иске ведомство указывало, что таким образом он "вывел из легального хозяйственного оборота ООО "САЭ" 25 миллиардов рублей".

В свою очередь адвокат Анна Ставицкая заявила РИА Новости, что IKEA еще в 2010 году выплатила Пономарёву 25 миллиардов рублей, из которых он заплатил НДС на 2,700 миллиарда рублей, а после приговора " он заплатил налоги 20 миллиардов рублей и еще 1,5 миллиарда в качестве исполнительного сбора".