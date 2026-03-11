Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу Губарева

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Таганский районный суд Москвы назначил психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу о дискредитации армии в отношении общественного деятеля Павла Губарева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе заседания защита Губарева заявила ходатайство о прекращении производства в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. Адвокат настаивал, что в действиях его подзащитного нет состава инкриминируемого деяния.
Сам Губарев, который проживает в Ростове-на-Дону, письменно обратился к суду с ходатайством о передаче дела для рассмотрения по месту его жительства. В своем обращении он указал, что является участником специальной военной операции, дело непосредственно его затрагивает, и он желает лично участвовать в судебных заседаниях и давать показания. Однако суд данное ходатайство не удовлетворил.
Губарев объявил себя "народным губернатором" Донецкой области после захвата 1 марта 2014 года протестующими здания областной государственной администрации, однако реальной власти не получил. Служба безопасности Украины возбудила в отношении него уголовное дело по подозрению в организации массовых беспорядков. Вскоре его арестовали и отправили в Киев, однако 7 мая 2014 года Губарева освободили в обмен на передачу ополченцами попавших в плен сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа". В последние годы он проживает в России, а с началом специальной военной операции отправился в зону боевых действий добровольцем.