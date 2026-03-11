Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу Губарева

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Таганский районный суд Москвы назначил психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу о дискредитации армии в отношении общественного деятеля Павла Губарева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ходе заседания защита Губарева заявила ходатайство о прекращении производства в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. Адвокат настаивал, что в действиях его подзащитного нет состава инкриминируемого деяния.