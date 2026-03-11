Суд отказал москвичу в бесплатной пицце на сто лет за татуировку

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы отклонил иск жителя столицы Дмитрия Мезенцева к сети пиццерий Domino's, требовавшего обязать компанию 100 лет кормить его бесплатной пиццей в обмен на сделанную татуировку с логотипом ресторана, сказано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, в сентябре 2018 года Мезенцев принял участие в рекламной акции "Доминос навсегда". По её условиям первые 350 человек, набившие татуировку с логотипом Domino's, получали сертификат на 100 промокодов на пиццу ежегодно на протяжении 100 лет. Мужчина сделал тату, прошел верификацию и до декабря 2022 года регулярно получал бесплатные пиццы.

После того как промокоды перестали действовать, а обращения в техподдержку и досудебная претензия остались без ответа, Мезенцев обратился в суд. Он требовал признать за ним право на 100 бесплатных пицц диаметром 28 сантиметров ежегодно до 2118 года и компенсировать моральный вред.

Суд отказал в удовлетворении иска, указав, что организатор акции вправе изменять правила или прекратить её проведение. Закон "О защите прав потребителей" на рекламные акции не распространяется.