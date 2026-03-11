Рейтинг@Mail.ru
Суд отказал москвичу в бесплатной пицце на сто лет за татуировку - РИА Новости, 11.03.2026
17:22 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/sud-2080023046.html
Суд отказал москвичу в бесплатной пицце на сто лет за татуировку
Суд отказал москвичу в бесплатной пицце на сто лет за татуировку - РИА Новости, 11.03.2026
Суд отказал москвичу в бесплатной пицце на сто лет за татуировку
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск жителя столицы Дмитрия Мезенцева к сети пиццерий Domino's, требовавшего обязать компанию 100 лет кормить его...
2026-03-11T17:22:00+03:00
2026-03-11T17:22:00+03:00
россия
Дмитрий Мезенцев, Общество, Россия
Суд отказал москвичу в бесплатной пицце на сто лет за татуировку

Суд отклонил иск москвича к Domino's, требовавшего бесплатную пиццу на 100 лет

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы отклонил иск жителя столицы Дмитрия Мезенцева к сети пиццерий Domino's, требовавшего обязать компанию 100 лет кормить его бесплатной пиццей в обмен на сделанную татуировку с логотипом ресторана, сказано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в сентябре 2018 года Мезенцев принял участие в рекламной акции "Доминос навсегда". По её условиям первые 350 человек, набившие татуировку с логотипом Domino's, получали сертификат на 100 промокодов на пиццу ежегодно на протяжении 100 лет. Мужчина сделал тату, прошел верификацию и до декабря 2022 года регулярно получал бесплатные пиццы.
После того как промокоды перестали действовать, а обращения в техподдержку и досудебная претензия остались без ответа, Мезенцев обратился в суд. Он требовал признать за ним право на 100 бесплатных пицц диаметром 28 сантиметров ежегодно до 2118 года и компенсировать моральный вред.
Суд отказал в удовлетворении иска, указав, что организатор акции вправе изменять правила или прекратить её проведение. Закон "О защите прав потребителей" на рекламные акции не распространяется.
Мезенцев пытался обжаловать решение, однако апелляция была отклонена.
Заголовок открываемого материала