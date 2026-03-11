Суд взыскал с занимавшего должность в МО Винницкого 18 миллионов рублей

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Измайловский районный суд Москвы взыскал более 18 миллионов рублей с Алексея Винницкого, занимавшего должность начальника 447-го военного представительства Министерства обороны РФ, происхождение этих средств он подтвердить не смог, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там уточнили, что речь идет о денежных средствах в размере 18,801 миллиона рублей. Деньги были получены Винницким, когда он занимал руководящую должность в Министерстве обороны РФ. Законность происхождения средств подтверждена не была.