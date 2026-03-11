Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с занимавшего должность в МО Винницкого 18 миллионов рублей - РИА Новости, 11.03.2026
16:25 11.03.2026
Суд взыскал с занимавшего должность в МО Винницкого 18 миллионов рублей
москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд взыскал с занимавшего должность в МО Винницкого 18 миллионов рублей

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Измайловский районный суд Москвы взыскал более 18 миллионов рублей с Алексея Винницкого, занимавшего должность начальника 447-го военного представительства Министерства обороны РФ, происхождение этих средств он подтвердить не смог, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Измайловский районный суд города Москвы 11 марта 2026 года удовлетворил в полном объеме исковые требования к начальнику 447-го военного представительства Министерства обороны РФ Винницкому Алексею Анатольевичу и его супруге об обращении в доход государства денежных средств", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что речь идет о денежных средствах в размере 18,801 миллиона рублей. Деньги были получены Винницким, когда он занимал руководящую должность в Министерстве обороны РФ. Законность происхождения средств подтверждена не была.
