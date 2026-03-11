https://ria.ru/20260311/sud-2079991882.html
Бывшего замгубернатора Курской области доставили в суд под конвоем
Бывшего замгубернатора Курской области доставили в суд под конвоем - РИА Новости, 11.03.2026
Бывшего замгубернатора Курской области доставили в суд под конвоем
Обвиняемый в получении взяток бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов конвоем доставлен в Ленинский районный суд города Курска, передает... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:52:00+03:00
2026-03-11T15:52:00+03:00
2026-03-11T15:52:00+03:00
происшествия
курская область
курск
россия
алексей дедов
алексей смирнов (политик)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011898860_0:0:822:462_1920x0_80_0_0_8b54f4c1c18a3a21f1096b07cabe0732.jpg
https://ria.ru/20260311/sud-2079977191.html
курская область
курск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011898860_0:0:616:462_1920x0_80_0_0_91cd7ee323c4c200a5c5d382556b531c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, курск, россия, алексей дедов, алексей смирнов (политик) , генеральная прокуратура рф
Происшествия, Курская область, Курск, Россия, Алексей Дедов, Алексей Смирнов (политик) , Генеральная прокуратура РФ
Бывшего замгубернатора Курской области доставили в суд под конвоем
РИА Новости: бывшего замгубернатора Курской области доставили в суд под конвоем