Суд отправил в колонию жительницу Тувы за долг по алиментам перед дочерью

КРАСНОЯРСК, 11 мар – РИА Новости. Жительница Тувы накопила более 27 тысяч рублей долга по алиментам перед несовершеннолетней дочерью, по решению суда она отправится на полгода в колонию, сообщила прокуратура республики.

По данным ведомства, решение в отношении местной жительницы выносил суд в Дзун-Хемчикском районе . Она признана виновной по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).

Установлено, что по решению суда женщина должна была ежемесячно выплачивать алименты в пользу своей несовершеннолетней дочери до ее совершеннолетия.

"Женщина не выплачивала алименты на содержание своего ребенка, мер к трудоустройству и погашению образовавшейся задолженности в размере 27 699 рублей не предпринимала. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.