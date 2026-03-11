Рейтинг@Mail.ru
Суд не отпустил из СИЗО экс-замгубернатора Челябинской области Фалейчика
12:55 11.03.2026 (обновлено: 13:00 11.03.2026)
Суд не отпустил из СИЗО экс-замгубернатора Челябинской области Фалейчика
Московский городской суд признал законным арест бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, обвиняемого в получении взятки, передает... РИА Новости, 11.03.2026
Суд не отпустил из СИЗО экс-замгубернатора Челябинской области Фалейчика

© РИА Новости / Алексей Майшев
Андрей Фалейчик в суде
Андрей Фалейчик в суде - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Андрей Фалейчик в суде. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Московский городской суд признал законным арест бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения",- огласил решение судья.
Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что постановлением губернатора Челябинской области Алексея Текслера Фалейчик отправлен в отставку.
Фалейчику предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост главы Копейского городского округа, он получил 1,88 миллиона рублей от директора ООО "Юность" за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского лагеря "Юность". Басманный суд Москвы заключил Фалейчика под стражу до 12 апреля.
СК возбудил дело против главы Осташковского округа Тверской области
Вчера, 00:06
 
