Суд не отпустил из СИЗО экс-замгубернатора Челябинской области Фалейчика
Суд не отпустил из СИЗО экс-замгубернатора Челябинской области Фалейчика - РИА Новости, 11.03.2026
Суд не отпустил из СИЗО экс-замгубернатора Челябинской области Фалейчика
Московский городской суд признал законным арест бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, обвиняемого в получении взятки, передает... РИА Новости, 11.03.2026
