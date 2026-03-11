Суд не отпустил из СИЗО экс-замгубернатора Челябинской области Фалейчика

По версии следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост главы Копейского городского округа, он получил 1,88 миллиона рублей от директора ООО "Юность" за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского лагеря "Юность". Басманный суд Москвы заключил Фалейчика под стражу до 12 апреля.