Суд отклонил просьбу фигуранта дела об аферах с имуществом семьи Баталова

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Люблинский суд Москвы оставил без удовлетворения просьбу фигуранта уголовного дела об аферах с имуществом семьи актера Алексея Баталова нотариуса Дмитрия Бублия об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.