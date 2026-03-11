Суд отклонил просьбу фигуранта дела об аферах с имуществом семьи Баталова

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Люблинский суд Москвы оставил без удовлетворения просьбу фигуранта уголовного дела об аферах с имуществом семьи актера Алексея Баталова нотариуса Дмитрия Бублия об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Люблинский районный суд города Москвы 10 марта 2026 года оставил без удовлетворения ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы Бублия Дмитрия Станиславовича", - рассказали в пресс-службе.
Этот же суд вынес аналогичное решение в мае 2025 года.
По версии следствия, актриса Наталия Дрожжина и ее супруг, юрист Михаил Цивин, войдя в доверие к вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей. Кроме того, знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур.
Было возбуждено уголовное дело. В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, до 4,5 лет колонии.