Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд подтвердил запрет Citibank судиться с Т-Банком - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/sud-2079890390.html
Верховный суд подтвердил запрет Citibank судиться с Т-Банком
Верховный суд подтвердил запрет Citibank судиться с Т-Банком - РИА Новости, 11.03.2026
Верховный суд подтвердил запрет Citibank судиться с Т-Банком
Верховный суд РФ не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые запретили американскому Citibank инициировать судебные и арбитражные... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:44:00+03:00
2026-03-11T10:44:00+03:00
москва
вооруженные силы рф
ситибанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20260311/sud-2079839295.html
https://ria.ru/20260311/sud-2079863152.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, вооруженные силы рф, ситибанк
Москва, Вооруженные силы РФ, Ситибанк
Верховный суд подтвердил запрет Citibank судиться с Т-Банком

Верховный суд подтвердил запрет Citibank судиться с Т-Банком за пределами России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Верховный суд РФ не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые запретили американскому Citibank инициировать судебные и арбитражные разбирательства с Т-Банком за пределами России под угрозой взыскания 27,4 миллиона долларов в случае нарушения запрета, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.
Судья ВС РФ Алексей Якимов, изучив кассационную жалобу американского банка, не установил оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Суд в России признал незаконным увольнение под психологическим давлением
Вчера, 03:46
Арбитражный суд Москвы в августе удовлетворил заявление Т-Банка частично, запретив разбирательства Citibank и отклонив аналогичные требования ко второму ответчику – российскому АО "Коммерческий банк "Ситибанк". Позже решение оставил в силе арбитражный суд Московского округа.
Суды запретили инициировать разбирательства против Т-Банка, "прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда в результате удержания, изъятия, блокировки денежных средств, в государственных и третейских судах и арбитражах, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также в течение двух недель с момента вступления определения суда в законную силу предпринять все зависящие меры, направленные на прекращение таких разбирательств".
Суды установили денежную сумму в размере более 27,4 миллиона долларов, которая подлежит взысканию с Citibank в пользу Т-Банка за нарушение судебного запрета.
Арбитражный суд Москвы в августе 2025 года частично удовлетворил иск Т-Банка, в котором он просил взыскать более 27,4 миллиона долларов убытков солидарно с американского Citibank и его дочернего российского "Ситибанка". Иск был заявлен о взыскании убытков в размере заблокированных из-за санкций денежных средств истца. Более подробно обстоятельства спора не сообщались. То дело по просьбе истца слушалось в закрытом режиме.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Верховный суд не стал рассматривать жалобу на заочный арест Бальбека
Вчера, 08:56
 
МоскваВооруженные силы РФСитибанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала