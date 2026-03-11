Верховный суд подтвердил запрет Citibank судиться с Т-Банком

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Верховный суд РФ не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые запретили американскому Citibank инициировать судебные и арбитражные разбирательства с Т-Банком за пределами России под угрозой взыскания 27,4 миллиона долларов в случае нарушения запрета, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.

Судья ВС РФ Алексей Якимов, изучив кассационную жалобу американского банка, не установил оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.

Арбитражный суд Москвы в августе удовлетворил заявление Т-Банка частично, запретив разбирательства Citibank и отклонив аналогичные требования ко второму ответчику – российскому АО "Коммерческий банк "Ситибанк". Позже решение оставил в силе арбитражный суд Московского округа.

Суды запретили инициировать разбирательства против Т-Банка, "прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда в результате удержания, изъятия, блокировки денежных средств, в государственных и третейских судах и арбитражах, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также в течение двух недель с момента вступления определения суда в законную силу предпринять все зависящие меры, направленные на прекращение таких разбирательств".

Суды установили денежную сумму в размере более 27,4 миллиона долларов, которая подлежит взысканию с Citibank в пользу Т-Банка за нарушение судебного запрета.