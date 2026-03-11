Верховный суд не стал рассматривать жалобу на заочный арест Бальбека

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу на заочный арест экс-депутата Госдумы и бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Бальбек был заочно арестован по обвинению в клевете 5 сентября 2024 года. Защита, обжалуя это решение, дошла до кассационного суда, однако тот в ноябре 2025 года отказал в передаче жалобы для рассмотрения в заседании, следует из материалов. Тогда адвокат обратился в Верховный суд.

"Шестого марта 2026 года отказано в передаче кассационной жалобы", - указано в материалах.

В августе 2025 года стало известно, что Бальбек объявлен в федеральный розыск, а в сентябре того же года он был задержан и арестован.

Сейчас дело Бальбека передано для рассмотрения в суд в Симферополе . Ему вменяется три уголовных статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Сам он находится в СИЗО.

Защита ранее просила направить дело в Верховный суд России , однако Четвертый кассационный суд 4 марта оставил дело в Киевском районном суде Симферополя. Защита намерена обжаловать это решение в Верховном суде РФ, сообщал РИА Новости адвокат Алексей Анохин.