Рейтинг@Mail.ru
Суд вернул Euroclear жалобу на рассмотрение в закрытом режиме иска ЦБ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/sud-2079860161.html
Суд вернул Euroclear жалобу на рассмотрение в закрытом режиме иска ЦБ
Суд вернул Euroclear жалобу на рассмотрение в закрытом режиме иска ЦБ - РИА Новости, 11.03.2026
Суд вернул Euroclear жалобу на рассмотрение в закрытом режиме иска ЦБ
Девятый арбитражный апелляционный суд вернул бельгийскому Euroclear Bank его жалобу на определение арбитражного суда Москвы о рассмотрении в закрытом режиме... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T08:33:00+03:00
2026-03-11T08:33:00+03:00
экономика
москва
центральный банк рф (цб рф)
euroclear
замороженные российские активы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20251213/aktivy-2061734169.html
https://ria.ru/20260206/dokhody-2072582354.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), euroclear, замороженные российские активы
Экономика, Москва, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Euroclear, Замороженные российские активы
Суд вернул Euroclear жалобу на рассмотрение в закрытом режиме иска ЦБ

Суд вернул Euroclear апелляцию на рассмотрение в закрытом режиме иска ЦБ РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вернул бельгийскому Euroclear Bank его жалобу на определение арбитражного суда Москвы о рассмотрении в закрытом режиме иска Банка России, требующего взыскать с крупнейшего европейского депозитария около 18,2 триллиона рублей убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Определение о возвращении жалобы, поданной в феврале, не опубликовано, так как дело слушается в закрытом режиме.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Точка кипения": Банк России подал ЕС жесткий сигнал
13 декабря 2025, 08:00
Арбитражный суд Москвы на предварительном заседании в январе удовлетворил ходатайство ЦБ РФ о переходе к разбирательству за закрытыми дверями. Как пояснил истец, материалы содержат информацию, которая может быть квалифицирована как банковская тайна и "учитывая беспрецедентную сумму иска… имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию".
Представитель Euroclear Bank уже после оглашения определения суда заявил, что не успел заявить свою позицию против такого перехода. По его словам, "другой стороне не дали контраргументировать" ходатайство истца.
Исковое заявление ЦБ поступило в суд в декабре. Банк России сообщал, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ЦБ денежными средствами и ценными бумагами. Величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Основные слушания суд назначил на апрель.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Раскрыты доходы Euroclear от заморозки российских активов
6 февраля, 00:22
 
ЭкономикаМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)EuroclearЗамороженные российские активы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала