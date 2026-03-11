https://ria.ru/20260311/sud-2079860161.html
Суд вернул Euroclear жалобу на рассмотрение в закрытом режиме иска ЦБ
Суд вернул Euroclear жалобу на рассмотрение в закрытом режиме иска ЦБ - РИА Новости, 11.03.2026
Суд вернул Euroclear жалобу на рассмотрение в закрытом режиме иска ЦБ
Девятый арбитражный апелляционный суд вернул бельгийскому Euroclear Bank его жалобу на определение арбитражного суда Москвы о рассмотрении в закрытом режиме... РИА Новости, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вернул бельгийскому Euroclear Bank его жалобу на определение арбитражного суда Москвы о рассмотрении в закрытом режиме иска Банка России, требующего взыскать с крупнейшего европейского депозитария около 18,2 триллиона рублей убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Определение о возвращении жалобы, поданной в феврале, не опубликовано, так как дело слушается в закрытом режиме.
Арбитражный суд Москвы
на предварительном заседании в январе удовлетворил ходатайство ЦБ РФ
о переходе к разбирательству за закрытыми дверями. Как пояснил истец, материалы содержат информацию, которая может быть квалифицирована как банковская тайна и "учитывая беспрецедентную сумму иска… имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию".
Представитель Euroclear Bank уже после оглашения определения суда заявил, что не успел заявить свою позицию против такого перехода. По его словам, "другой стороне не дали контраргументировать" ходатайство истца.
Исковое заявление ЦБ поступило в суд в декабре. Банк России сообщал, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear
причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ЦБ денежными средствами и ценными бумагами. Величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Основные слушания суд назначил на апрель.