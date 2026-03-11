Суд вернул Euroclear жалобу на рассмотрение в закрытом режиме иска ЦБ

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вернул бельгийскому Euroclear Bank его жалобу на определение арбитражного суда Москвы о рассмотрении в закрытом режиме иска Банка России, требующего взыскать с крупнейшего европейского депозитария около 18,2 триллиона рублей убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Определение о возвращении жалобы, поданной в феврале, не опубликовано, так как дело слушается в закрытом режиме.

Арбитражный суд Москвы на предварительном заседании в январе удовлетворил ходатайство ЦБ РФ о переходе к разбирательству за закрытыми дверями. Как пояснил истец, материалы содержат информацию, которая может быть квалифицирована как банковская тайна и "учитывая беспрецедентную сумму иска… имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию".

Представитель Euroclear Bank уже после оглашения определения суда заявил, что не успел заявить свою позицию против такого перехода. По его словам, "другой стороне не дали контраргументировать" ходатайство истца.