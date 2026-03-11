Суд в России признал незаконным увольнение под психологическим давлением

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Шестой кассационный суд общей юрисдикции поддержал восстановление в должности сотрудницы банка из Татарстана, которая написала заявление об увольнении под психологическим давлением, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что в 2024 году в Татарстане сотрудница уволилась из "Банка жилищного финансирования" по собственному желанию. При этом в заявлении она указала, что не может продолжить работу "в связи с постоянными угрозами увольнения по надуманным причинам, провокациями и дестабилизацией рабочего процесса, психологическим давлением, дискриминацией по гендерному признаку".
Позже сотрудница попросила Приволжский районный суд Казани признать незаконным увольнение, так как заявление было написано под давлением. Суд встал на сторону женщины и восстановил ее в должности, а также взыскал в ее пользу зарплату на сумму порядка 670 тысяч рублей с компенсацией морального вреда в 10 тысяч рублей. Решение поддержал и Верховный суд Республики Татарстан, который увеличил сумму взысканной зарплаты почти до 778 тысяч рублей.
Тогда БЖФ-банк подал жалобу на предыдущие решения в Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре. Работодатель попросил направить дело на новое рассмотрение.
"Судебная коллегия определила: решение Приволжского районного суда города Казани Республики Татарстан ... и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан ... оставить без изменения, кассационную жалобу АО "Банк Жилищного Финансирования" (работодатель - ред.) – без удовлетворения", - говорится в решении Шестого кассационного суда общей юрисдикции.