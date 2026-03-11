Суд в России признал незаконным увольнение под психологическим давлением

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Шестой кассационный суд общей юрисдикции поддержал восстановление в должности сотрудницы банка из Татарстана, которая написала заявление об увольнении под психологическим давлением, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В материалах указано, что в 2024 году в Татарстане сотрудница уволилась из "Банка жилищного финансирования" по собственному желанию. При этом в заявлении она указала, что не может продолжить работу "в связи с постоянными угрозами увольнения по надуманным причинам, провокациями и дестабилизацией рабочего процесса, психологическим давлением, дискриминацией по гендерному признаку".