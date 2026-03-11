https://ria.ru/20260311/starmer-2079991602.html
Стармер заявил, что обеспокоен видеоматериалами об ударе по школе в Иране
Стармер заявил, что обеспокоен видеоматериалами об ударе по школе в Иране - РИА Новости, 11.03.2026
Стармер заявил, что обеспокоен видеоматериалами об ударе по школе в Иране
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обеспокоен видеоматериалами об ударе по школе для девочек в иранском Минабе. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:51:00+03:00
в мире, иран, сша, великобритания, кир стармер, аббас аракчи, дональд трамп, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Великобритания, Кир Стармер, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
