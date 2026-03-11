Рейтинг@Mail.ru
Стармер заявил, что обеспокоен видеоматериалами об ударе по школе в Иране
15:51 11.03.2026 (обновлено: 15:52 11.03.2026)
Стармер заявил, что обеспокоен видеоматериалами об ударе по школе в Иране
Стармер заявил, что обеспокоен видеоматериалами об ударе по школе в Иране - РИА Новости, 11.03.2026
Стармер заявил, что обеспокоен видеоматериалами об ударе по школе в Иране
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обеспокоен видеоматериалами об ударе по школе для девочек в иранском Минабе. РИА Новости, 11.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
Военная операция США и Израиля против Ирана
Стармер заявил, что обеспокоен видеоматериалами об ударе по школе в Иране

Стармер: мы все обеспокоены видеоматериалами удара по школе в Иране

© AP Photo / Jonathan BradyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Jonathan Brady
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обеспокоен видеоматериалами об ударе по школе для девочек в иранском Минабе.
"Мы все обеспокоены этими видеозаписями", - заявил Стармер в британском парламенте в ответ на вопрос шотландского депутата Стивена Флинна о том, считает ли он, что США совершили военное преступление в Иране.
В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников школы.
По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. В то же время президент США Дональд Трамп отверг причастность американских военных к данному удару, заявив о непричастности Пентагона к гибели учениц.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на заседании кабинета министров на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Стармер рассказал, как ситуация с Ираном может повлиять на Британию
9 марта, 13:29
 
