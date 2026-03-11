СБ ООН не принял проект резолюции России по Ближнему Востоку

ООН, 11 мар – РИА Новости. Совбез ООН не принял предложенный РФ проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждению атак против гражданских, передает корреспондент РИА Новости.

В поддержку резолюции выступили четыре страны. Еще девять воздержались. США , как постоянный член с правом вето, и Латвия голосовали против. Для принятия документа нужно девать голосов в его поддержку.

Представленный РФ документ призывал "все стороны" к немедленному прекращению военных действий "на Ближнем Востоке и за его пределами". Проект также осуждает все атаки против гражданских и призывает "все стороны" эскалации вернуться к дипломатии. Несмотря на то, что проект был подготовлен после начала эскалации в регионе ввиду атаки США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана , в документе РФ нет упоминания каких-либо стран.

Документ также отмечет "важность обеспечения безопасности всех государств в регионе Ближнего Востока и за его пределами".

В преамбуле СБ заявлял о скорби по погибшим в ходе конфликта, напоминал о запрете применения силы против территориальной целостности стран.