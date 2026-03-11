Рейтинг@Mail.ru
23:33 11.03.2026 (обновлено: 01:03 12.03.2026)
2026-03-11T23:33:00+03:00
2026-03-12T01:03:00+03:00
сша
россия
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
ближний восток
анна евстигнеева
сша, россия, оон, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, ближний восток, анна евстигнеева
США, Россия, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Ближний Восток, Анна Евстигнеева
СБ ООН не принял проект резолюции России по Ближнему Востоку

© AP Photo / Seth WenigЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 11 мар – РИА Новости. Совбез ООН не принял предложенный РФ проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждению атак против гражданских, передает корреспондент РИА Новости.
В поддержку резолюции выступили четыре страны. Еще девять воздержались. США, как постоянный член с правом вето, и Латвия голосовали против. Для принятия документа нужно девать голосов в его поддержку.
Представленный РФ документ призывал "все стороны" к немедленному прекращению военных действий "на Ближнем Востоке и за его пределами". Проект также осуждает все атаки против гражданских и призывает "все стороны" эскалации вернуться к дипломатии. Несмотря на то, что проект был подготовлен после начала эскалации в регионе ввиду атаки США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана, в документе РФ нет упоминания каких-либо стран.
Документ также отмечет "важность обеспечения безопасности всех государств в регионе Ближнего Востока и за его пределами".
В преамбуле СБ заявлял о скорби по погибшим в ходе конфликта, напоминал о запрете применения силы против территориальной целостности стран.
Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева ранее заявляла, что документ "носит неконфронтационный характер и на деле учитывает региональное измерение нынешних событий".
