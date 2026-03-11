https://ria.ru/20260311/ssha-2080073787.html
Посольство США в Ираке заявило, что Иран готовит атаки на энергообъекты США
Посольство США в Багдаде предупредило, что Иран может атаковать американские энергетические объекты в Ираке. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
сша
иран
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
ирак
В мире, США, Иран, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
