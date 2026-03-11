Рейтинг@Mail.ru
Посольство США в Ираке заявило, что Иран готовит атаки на энергообъекты США - РИА Новости, 11.03.2026
22:24 11.03.2026
Посольство США в Ираке заявило, что Иран готовит атаки на энергообъекты США
Посольство США в Ираке заявило, что Иран готовит атаки на энергообъекты США - РИА Новости, 11.03.2026
Посольство США в Ираке заявило, что Иран готовит атаки на энергообъекты США
Посольство США в Багдаде предупредило, что Иран может атаковать американские энергетические объекты в Ираке. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
сша
иран
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
ирак
в мире, сша, иран, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство США в Ираке заявило, что Иран готовит атаки на энергообъекты США

Посольство США в Ираке предупредило, что Иран готовит атаки на энергообъекты США

© AP Photo / Julio CortezФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Посольство США в Багдаде предупредило, что Иран может атаковать американские энергетические объекты в Ираке.
"Иран и связанные с ним... группировки могут планировать нападения на принадлежащую США энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что для многих американцев сейчас лучше всего покинуть Ирак, как только появится такая возможность. Поскольку воздушное пространство над страной сейчас закрыто, рекомендовано выезжать в Иорданию, Кувейт, Саудовскую Аравию и Турцию, говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Президент Ирана назвал условия для завершения конфликта с США и Израилем
В миреСШАИранИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
