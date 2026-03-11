CENTCOM признало, что не гарантирует безопасность гражданских в Иране

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) признало, что не может гарантировать безопасность гражданских лиц рядом с объектами, якобы используемыми Ираном в военных целях.

"Хотя американские военные не могут гарантировать безопасность гражданского населения на объектах, используемыми ( Ираном - ред.) в военных целях, или вблизи них, американские вооруженные силы будут продолжать принимать все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению", - говорится в заявлении военных.

В командовании также утверждают, что Иран якобы использует гражданские порты в Ормузском проливе для проведения военных операций.

"Гражданские порты, используемые в военных целях, теряют охраняемый статус и становятся законными военными объектами в соответствии с международным правом. CENTCOM призывает гражданское население Ирана немедленно покинуть все портовые сооружения, где действуют иранские военно-морские силы", - добавили военные.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану . Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке