CENTCOM признало, что не гарантирует безопасность гражданских в Иране
CENTCOM признало, что не гарантирует безопасность гражданских в Иране - РИА Новости, 11.03.2026
CENTCOM признало, что не гарантирует безопасность гражданских в Иране
Центральное командование ВС США (CENTCOM) признало, что не может гарантировать безопасность гражданских лиц рядом с объектами, якобы используемыми Ираном в...
в мире
иран
сша
ормузский пролив
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ормузский пролив
CENTCOM признало, что не гарантирует безопасность гражданских в Иране
CENTCOM признало, что не гарантирует безопасность гражданских на объектах Ирана
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) признало, что не может гарантировать безопасность гражданских лиц рядом с объектами, якобы используемыми Ираном в военных целях.
"Хотя американские военные не могут гарантировать безопасность гражданского населения на объектах, используемыми (Ираном
- ред.) в военных целях, или вблизи них, американские вооруженные силы будут продолжать принимать все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению", - говорится в заявлении
военных.
В командовании также утверждают, что Иран якобы использует гражданские порты в Ормузском проливе
для проведения военных операций.
"Гражданские порты, используемые в военных целях, теряют охраняемый статус и становятся законными военными объектами в соответствии с международным правом. CENTCOM призывает гражданское население Ирана немедленно покинуть все портовые сооружения, где действуют иранские военно-морские силы", - добавили военные.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.
Во вторник командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири подчеркнул, что Иран будет пресекать ракетами и подводными беспилотниками попытки флота США сопроводить танкеры в Ормузском проливе, при этом заместитель командующего центральным штабом военного командования "Хатам аль-Анбия" Каюмарс Хейдари 5 марта заявил, что страна не закрыла пролив и продолжает взаимодействовать с проходящими судами согласно международным протоколам.