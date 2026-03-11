Власти США расследуют пропажу связываемого с изучением НЛО генерала

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти США запросили информацию у более 600 человек в связи с пропажей в конце февраля отставного генерала ВВС США Уильяма Нила Маккасланда, которого связывают с изучением НЛО, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление полиции.
Ранее газета сообщала, что 27 февраля в Альбукерке, штат Нью-Мексико, пропал генерал ВВС США Уильям Нил Маккасланд. По информации издания, ранее Маккасланд возглавлял исследовательский центр Филлипса на базе ВВС США в штате Огайо, объект сторонники теорий заговора связывают с несколькими предполагаемыми случаями наблюдения НЛО.
В США стерли архив документов об НЛО за 30 лет, пишут СМИ
25 февраля, 04:05
"Следователи связались с более чем 600 домовладельцами в районе, расположенном недалеко от дома Маккасланда, чтобы запросить записи с камер видеонаблюдения или другую информацию", - заявил представитель офиса шерифа округа Берналийо, слова которого приводит издание.
По данным местных властей, они получили десятки сообщений от осведомителей по делу о пропаже Маккасланда, однако ни одно из них пока не принесло результатов.
Трамп обещает раскрыть сенсационные документы об НЛО
23 февраля, 09:15