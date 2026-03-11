Рейтинг@Mail.ru
Власти США расследуют пропажу связываемого с изучением НЛО генерала - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/ssha-2079986360.html
Власти США расследуют пропажу связываемого с изучением НЛО генерала
Власти США расследуют пропажу связываемого с изучением НЛО генерала - РИА Новости, 11.03.2026
Власти США расследуют пропажу связываемого с изучением НЛО генерала
Власти США запросили информацию у более 600 человек в связи с пропажей в конце февраля отставного генерала ВВС США Уильяма Нила Маккасланда, которого связывают... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:35:00+03:00
2026-03-11T15:35:00+03:00
в мире
сша
альбукерке
нью-мексико
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906625915_397:346:1945:1217_1920x0_80_0_0_c2ca4dfeba83652fa955753918a9d713.jpg
https://ria.ru/20260225/nlo-2076535595.html
https://ria.ru/20260223/nlo-2075800413.html
сша
альбукерке
нью-мексико
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906625915_109:0:2256:1610_1920x0_80_0_0_27b7997faab394c1f31f231f61d6b8b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, альбукерке, нью-мексико
В мире, США, Альбукерке, Нью-Мексико
Власти США расследуют пропажу связываемого с изучением НЛО генерала

Власти США связались с 600 людьми из-за пропажи связываемого с НЛО генерала

© AP Photo / Department of Defense Кадр видео, где виден необъяснимый объект
Кадр видео, где виден необъяснимый объект - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Department of Defense
Кадр видео, где виден необъяснимый объект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти США запросили информацию у более 600 человек в связи с пропажей в конце февраля отставного генерала ВВС США Уильяма Нила Маккасланда, которого связывают с изучением НЛО, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление полиции.
Ранее газета сообщала, что 27 февраля в Альбукерке, штат Нью-Мексико, пропал генерал ВВС США Уильям Нил Маккасланд. По информации издания, ранее Маккасланд возглавлял исследовательский центр Филлипса на базе ВВС США в штате Огайо, объект сторонники теорий заговора связывают с несколькими предполагаемыми случаями наблюдения НЛО.
Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В США стерли архив документов об НЛО за 30 лет, пишут СМИ
25 февраля, 04:05
"Следователи связались с более чем 600 домовладельцами в районе, расположенном недалеко от дома Маккасланда, чтобы запросить записи с камер видеонаблюдения или другую информацию", - заявил представитель офиса шерифа округа Берналийо, слова которого приводит издание.
По данным местных властей, они получили десятки сообщений от осведомителей по делу о пропаже Маккасланда, однако ни одно из них пока не принесло результатов.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Трамп обещает раскрыть сенсационные документы об НЛО
23 февраля, 09:15
 
В миреСШААльбукеркеНью-Мексико
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала