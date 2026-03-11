Власти США расследуют пропажу связываемого с изучением НЛО генерала

"Следователи связались с более чем 600 домовладельцами в районе, расположенном недалеко от дома Маккасланда, чтобы запросить записи с камер видеонаблюдения или другую информацию", - заявил представитель офиса шерифа округа Берналийо, слова которого приводит издание.

По данным местных властей, они получили десятки сообщений от осведомителей по делу о пропаже Маккасланда, однако ни одно из них пока не принесло результатов.