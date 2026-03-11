Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне автомобиль врезался в ворота Белого дома
14:52 11.03.2026 (обновлено: 15:56 11.03.2026)
В Вашингтоне автомобиль врезался в ворота Белого дома
В Вашингтоне автомобиль врезался в ворота Белого дома
Автомобиль врезался в ворота комплекса Белого дома в Вашингтоне, пострадавших нет, водитель задержан, сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.03.2026
В Вашингтоне автомобиль врезался в ворота Белого дома

CBS: в Вашингтоне автомобиль врезался в ворота Белого дома, водитель задержан

© RTПолицейское оцепление в Вашингтоне после сообщения о том, что автомобиль врезался в ворота комплекса Белого дома. 11 марта 2026
Полицейское оцепление в Вашингтоне после сообщения о том, что автомобиль врезался в ворота комплекса Белого дома. 11 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© RT
Полицейское оцепление в Вашингтоне после сообщения о том, что автомобиль врезался в ворота комплекса Белого дома. 11 марта 2026
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Автомобиль врезался в ворота комплекса Белого дома в Вашингтоне, пострадавших нет, водитель задержан, сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию.
"Представитель полиции округа Колумбия сообщил…, что автомобиль врезался в ворота Белого дома… О пострадавших пока не сообщается", - написала журналистка телеканала Сара Кук в X.
Она отметила, что представитель секретной службы США сообщил ей, что водитель задержан и находится на допросе.
В Торонто неизвестные обстреляли консульство США
