https://ria.ru/20260311/ssha-2079973104.html
В Вашингтоне автомобиль врезался в ворота Белого дома
В Вашингтоне автомобиль врезался в ворота Белого дома - РИА Новости, 11.03.2026
В Вашингтоне автомобиль врезался в ворота Белого дома
Автомобиль врезался в ворота комплекса Белого дома в Вашингтоне, пострадавших нет, водитель задержан, сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:52:00+03:00
2026-03-11T14:52:00+03:00
2026-03-11T15:56:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
колумбия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079992456_58:0:1196:640_1920x0_80_0_0_8f8398ad5acb01de04af242f442bcc18.jpg
https://ria.ru/20260310/toronto-2079752234.html
вашингтон (штат)
колумбия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079992456_101:0:954:640_1920x0_80_0_0_1bf2c0a3df49cb5e78db5eabe11b5d71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), колумбия, сша
В мире, Вашингтон (штат), Колумбия, США
В Вашингтоне автомобиль врезался в ворота Белого дома
CBS: в Вашингтоне автомобиль врезался в ворота Белого дома, водитель задержан