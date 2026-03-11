Рейтинг@Mail.ru
США могут разместить истребители на базе в Румынии, пишут СМИ
13:11 11.03.2026
США могут разместить истребители на базе в Румынии, пишут СМИ
США могут разместить истребители на базе в Румынии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
США могут разместить истребители на базе в Румынии, пишут СМИ
Соединенные Штаты могут временно разместить истребители и до 500 военных на базе в Румынии для операций на Ближнем Востоке, сообщает в среду Блумберг со ссылкой РИА Новости, 11.03.2026
в мире, сша, ближний восток, румыния
В мире, США, Ближний Восток, Румыния
США могут разместить истребители на базе в Румынии, пишут СМИ

Bloomberg: США могут временно разместить истребители на базе в Румынии

Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты могут временно разместить истребители и до 500 военных на базе в Румынии для операций на Ближнем Востоке, сообщает в среду Блумберг со ссылкой на источники.
"Вашингтон намерен направить несколько самолетов на авиабазу Михаил Когэлничану, где будут проводиться более широкие операции по материально-техническому обеспечению и дозаправке... США также планируют направить в Румынию до 500 солдат", - пишет агентство со ссылкой на людей, осведомленных о вопросе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
 
