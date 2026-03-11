https://ria.ru/20260311/ssha-2079939400.html
США могут разместить истребители на базе в Румынии, пишут СМИ
США могут разместить истребители на базе в Румынии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
США могут разместить истребители на базе в Румынии, пишут СМИ
Соединенные Штаты могут временно разместить истребители и до 500 военных на базе в Румынии для операций на Ближнем Востоке, сообщает в среду Блумберг со ссылкой РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:11:00+03:00
2026-03-11T13:11:00+03:00
2026-03-11T13:18:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078854945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed2ea362a79bd869404cf0b46ec4b6a6.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
сша
ближний восток
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078854945_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0ed2e35a7463d1b5e39cb4d39eef6a3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, румыния
В мире, США, Ближний Восток, Румыния
США могут разместить истребители на базе в Румынии, пишут СМИ
Bloomberg: США могут временно разместить истребители на базе в Румынии