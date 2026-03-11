Рейтинг@Mail.ru
11:39 11.03.2026
СМИ: США попали в ловушку, которая может стать для них еще одним Вьетнамом
СМИ: США попали в ловушку, которая может стать для них еще одним Вьетнамом
США, начав операцию против Ирана, вероятно, угодили в ловушку, которая может стать для них "очередным Вьетнамом", пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:39:00+03:00
2026-03-11T11:39:00+03:00
в мире, сша, иран, вьетнам, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Вьетнам, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США, начав операцию против Ирана, вероятно, угодили в ловушку, которая может стать для них "очередным Вьетнамом", пишет британская газета Telegraph.
"США – и в меньшей степени Израиль – оказались в классической военной ловушке. Полагаясь на подавляющую огневую мощь, они попали в ловушку, которая может оказаться еще одним Вьетнамом... Там США выиграли все сражения за 11 лет кровопролития, но, как известно, проиграли войну", - пишет издание.
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иран обратился с просьбой к мусульманам и жителям Ближнего Востока
Вчера, 11:16
Как отмечает Telegraph, США потерпели неудачу во Вьетнаме несмотря на то, что обладали превосходством в воздухе и быстро уничтожали большую часть важнейшей военной и промышленной инфраструктуры, на которую, как они полагали, опирался противник.
Помимо этого издание обратило внимание на то, что операция против Ирана стала единственным крупным конфликтом со времен Вьетнама, в котором Великобритания не сотрудничала с США с самого начала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Неудержимая сила". СМИ забили тревогу из-за стратегии Ирана против США
Вчера, 10:27
 
