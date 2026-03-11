https://ria.ru/20260311/ssha-2079906229.html
СМИ: США попали в ловушку, которая может стать для них еще одним Вьетнамом
СМИ: США попали в ловушку, которая может стать для них еще одним Вьетнамом
США, начав операцию против Ирана, вероятно, угодили в ловушку, которая может стать для них "очередным Вьетнамом", пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 11.03.2026
СМИ: США попали в ловушку, которая может стать для них еще одним Вьетнамом
