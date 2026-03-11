Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США истощают запасы перехватчиков из-за операции против Ирана
10:53 11.03.2026
СМИ: США истощают запасы перехватчиков из-за операции против Ирана
СМИ: США истощают запасы перехватчиков из-за операции против Ирана
в мире, сша, иран, ближний восток, джордж буш (младший), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Джордж Буш (младший), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: США истощают запасы перехватчиков из-за операции против Ирана

© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Cory D. PayneПусковая установка системы противоракетной обороны THAAD армии США
© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Cory D. Payne
Пусковая установка системы противоракетной обороны THAAD армии США . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США в связи с военными действиями против Ирана с беспрецедентной скоростью истощают запасы перехватчиков, пишет издание American Conservative.
"Издержки растут. Запасы перехватчиков истощились с беспрецедентной скоростью, а широко распространенные спутниковые снимки показывают, что иранские ракеты и беспилотники нанесли значительный ущерб дорогостоящему высокотехнологичному американскому оборонительному оружию, такому как система THAAD", - говорится в материале издания.
Газета отмечает, что масштаб причинного американским базам ущерба неизвестен, однако тот факт, что в регион пребывает третий авианосец США, указывает на то, что "дела идут неважно".
Ранее телеканал Fox News сообщал, что третий авианосец США, "Джордж Буш", готовится к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
СМИ: в США признали уничтожение РЛС американской ПРО THAAD в Иордании
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Джордж Буш (младший), Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
