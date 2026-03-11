https://ria.ru/20260311/ssha-2079893124.html
СМИ: США истощают запасы перехватчиков из-за операции против Ирана
СМИ: США истощают запасы перехватчиков из-за операции против Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
СМИ: США истощают запасы перехватчиков из-за операции против Ирана
США в связи с военными действиями против Ирана с беспрецедентной скоростью истощают запасы перехватчиков, пишет издание American Conservative. РИА Новости, 11.03.2026
СМИ: США истощают запасы перехватчиков из-за операции против Ирана
American Conservative: США истощают запасы перехватчиков из-за ударов по Ирану