США заявили об уничтожении нескольких иранских военных кораблей

НЬЮ-ЙОРК, 11 мар – РИА Новости. Военные США уничтожили несколько иранских военных кораблей, включая 16 кораблей - минных заградителей вблизи Ормузского пролива, утверждают в Центральном командовании ВС США.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что Соединенные Штаты будут уничтожать все суда, якобы пытающиеся минировать Ормузский пролив.
"Силы США 10 марта уничтожили несколько иранских военно-морских судов, включая 16 кораблей - минных заградителей вблизи Ормузского пролива", – сообщает командование в Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00