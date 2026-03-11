Рейтинг@Mail.ru
США заявили об уничтожении нескольких иранских военных кораблей
00:59 11.03.2026 (обновлено: 02:00 11.03.2026)
США заявили об уничтожении нескольких иранских военных кораблей
США заявили об уничтожении нескольких иранских военных кораблей - РИА Новости, 11.03.2026
США заявили об уничтожении нескольких иранских военных кораблей
Военные США уничтожили несколько иранских военных кораблей, включая 16 кораблей - минных заградителей вблизи Ормузского пролива, утверждают в Центральном... РИА Новости, 11.03.2026
США заявили об уничтожении нескольких иранских военных кораблей

Пентагон: США уничтожили несколько иранских военных кораблей

Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 11 мар – РИА Новости. Военные США уничтожили несколько иранских военных кораблей, включая 16 кораблей - минных заградителей вблизи Ормузского пролива, утверждают в Центральном командовании ВС США.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что Соединенные Штаты будут уничтожать все суда, якобы пытающиеся минировать Ормузский пролив.
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США и Израиль хотят терроризировать население Ирана, заявил постпред ИРИ
10 марта, 23:15
"Силы США 10 марта уничтожили несколько иранских военно-морских судов, включая 16 кораблей - минных заградителей вблизи Ормузского пролива", – сообщает командование в Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
