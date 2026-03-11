Рейтинг@Mail.ru
В США назвали следующую после Ирана жертву - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
В США назвали следующую после Ирана жертву
В США назвали следующую после Ирана жертву - РИА Новости, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Мы живем в достаточно странные времена, когда понятие секретности из строго регулируемого государством механизма превратилось в обязательный цирковой балаган... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T08:00:00+03:00
2026-03-11T08:00:00+03:00
аналитика
иран
сша
китай
министерство обороны сша
нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079759984_170:68:1480:805_1920x0_80_0_0_81d1cb50e92356f5e05008729b741175.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079684531.html
https://ria.ru/20260310/wp-2079696157.html
https://ria.ru/20260303/ssha-2078282303.html
иран
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079759984_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_a1d6d596cd65e2b0392b8ffca8719328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, иран, сша, китай, министерство обороны сша, нефть
Аналитика, Иран, США, Китай, Министерство обороны США, Нефть

В США назвали следующую после Ирана жертву

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
Мы живем в достаточно странные времена, когда понятие секретности из строго регулируемого государством механизма превратилось в обязательный цирковой балаган. Россия в этом плане держится, а вот западные политические машины "текут" изо всех щелей. Американская операция против Ирана затягивается, страны Персидского залива начали сокращать добычу углеводородов, а мировые рынки потряхивает уже столь ощутимо, что лидеры G7 собирают срочную встречу для определения путей спасения. И пока половина планеты недоумевает, зачем США ввязались в эту сомнительную авантюру, на сцену с двух ног врывается сенатор-террорист Линдси Грэм*. В прямом эфире телеканала Fox News он без малейшего смущения заявил, что похищение Николаса Мадуро и нападение на Иран — это звенья единого стратегического сценария.
Если верить Грэму*, то после победы американского оружия Иран не будет иметь баллистических ракет, не сможет продолжать свою ядерную программу и угрожать другим странам региона, а Америка заработает на этом огромное количество денег. Но главное — Венесуэла и Иран контролируют 31 процент разведанных мировых запасов сырой нефти и, как только они перейдут под управление Вашингтона, это станет настоящим кошмаром для Китая.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран не позволит США и Израилю экспортировать нефть, заявил КСИР
10 марта, 13:35
Собственно, то, что Соединенные Штаты рассматривают Китай в качестве своего главного геополитического и экономического противника, известно давно. Равно как и то, что все понимают, что Вашингтон, получив по сусалам в результате первой торговой войны, ко второму раунду готовится намного тщательнее, намереваясь оставить Пекину минимум шансов. Но одно дело — понимать, и совсем другое — когда все маски сброшены и все слова сказаны.
Анализ действий США за последний год показывает, что американцы бьют сразу со всех возможных направлений, потому анонсированный нефтяной гамбит против Китая нужно рассматривать лишь как один, пусть и немаловажный, сектор противостояния.
Как водится, пробежимся по цифрам, которыми не утруждают себя политики, делая громогласные заявления.
Китайская Народная Республика на обеспечение своих нужд расходует в сутки 16,4 миллиона баррелей сырой нефти, что составляет 16 процентов от общемирового потребления. Половина этого объема идет на обеспечение работы всех видов транспорта.
Собственная добыча в Китае хоть и растет, но медленно, по итогам прошлого года китайские нефтяники добыли 216 миллионов баррелей черного золота со среднесуточным показателем в 5,3 миллиона бочек. Основные нефтеносные бассейны расположены в округе Дацин (провинция Хэйлунцзян), округе Карамай (СУАР), на востоке лежат в пределах Таримского бассейна. Поднимается шельфовая нефть в заливе Бахайвань, а также в акваториях Желтого и Южно-Китайского морей.
Разница производства и потребления закрывается за счет импорта, и по его объему Китай занимает первое место в мире, опережая США и Индию. Но здесь нужно обязательно упомянуть, что потребление нефти в Китае за последнюю пятилетку вышло на плато и практически не растет, в то время как в той же Индии растет и потребление, и зависимость от внешних поставок.
Китай не складывает нефтяные яйца в одну корзину и закупает недостающее у разных стран. Крупнейшим поставщиком сырой нефти традиционно выступает Россия, которая закрывает около 20 процентов импорта (более ста миллионов тонн в год). Затем идет Саудовская Аравия с показателем 14 процентов, а вот дальше показания аналитиков и Белого дома расходятся. Международное энергетическое агентство считает, что в первой десятке поставщиков также присутствуют Ирак, Оман, ОАЭ, Бразилия, Ангола и Канада. Вашингтон утверждает, что на третьем месте находится Иран, поставляющий около 1,3 миллиона баррелей в сутки, но эти поставки маскируются закупками нефти у Малайзии. Вероятно, тут есть некоторая доля истины, так как нефть в Малайзии есть, но суточная добыча не превышает 550 тысяч баррелей.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: Россия и Китай выиграют от конфликта на Ближнем Востоке больше США
10 марта, 14:10
Данный список интересен не теми, кто в нем перечислен, а теми, кого в нем нет: это Соединенные Штаты и Венесуэла.
Еще в 2023 году американские компании продавали в Китай 450 тысяч бочек нефти в сутки, и этот показатель с 2000 года удвоился. Аналогичная ситуация была и с нефтью Венесуэлы, но за прошлый год Пекин, понимая, к чему идет дело, сократил закупки почти до нуля. Американцы на этом потеряли около тридцати миллионов долларов в сутки, лишились пресловутой нефтяной иглы. Китай спрыгнул с нее, разорвав зависимость.
Но остались другие точки уязвимости.
Например, половина всей закупаемой нефти поступает в Китай из стран Персидского залива. Потому есть мнение, что Пентагон вместе с Белым домом совершенно осознанно довели ситуацию в регионе до блокады, свалив всю вину на Иран. Однако играть в эту игру Соединенные Штаты долго не смогут по совершенно объективным причинам — и это вовсе не убытки монархий залива.
Из-за блокады Ормузского пролива цены на доступную нефть пошли резко вверх. Штаты пытаются ситуацию спасти, призывая партнеров по G7 раскупоривать накопленные запасы. В Соединенных Штатах готовы вынуть пробку из Стратегического нефтяного запаса (SPR) и заявляют о готовности выбрасывать на рынки до 19 миллионов баррелей в сутки, то есть компенсировать объем, выпавший из-за войны против Ирана. Все очень красиво смотрится на бумаге, но есть две проблемы. SPR благодаря действиям предыдущей администрации Байдена опустошен до 40-летнего минимума, и если начать заливать рынки в анонсированном темпе, то стратегических запасов США хватит на три недели, максимум на месяц. Потом неизбежен коллапс, когда стоимость нефти и бензина внутри самих Штатов улетит в неконтролируемые небеса. Именно этот факт торопит американских вояк, вынуждая закончить операцию в предельно сжатые сроки.
Китай явно просчитывал подобный ход событий, потому уже десять лет ведет строительство инфраструктуры для собственного стратегического запаса нефти. Цель — обеспечить накопление резервов на обеспечение потребностей на протяжении 90 дней. В этой же связи совсем по-другому выглядит бум электромобилей внутри КНР, из-за чего наблюдается сокращение потребления автомобильного и авиационного топлива. Продолжается рост добычи угля, на базе которого на промышленный масштаб выведено производство топлива из синтез-газа, получаемого путем газификации. Аналогично растет переработка в топливо тяжелых углеводородов (пропан, бутан). Попутно в Китае строится около тридцати атомных энергоблоков с целью преодолеть к 2030 году отметку в 100 гигаватт атомных мощностей. Ураганными темпами развивается и альтернативная энергетика, за прошлый год в строй встали солнечные электростанции совокупной мощностью 318 гигаватт, всего же сектор ВИЭ всего за год прибавил 20 процентов, или 450 гигаватт.
Все это прекрасно известно команде в Вашингтоне, но поскольку проблема растущего Китая для Штатов является экзистенциальной, бить его будут по всем болевым точкам сразу, включая те, о которых пока не говорят открыто.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США стремятся избежать конфликта с Китаем, заявил замглавы Пентагона
3 марта, 18:51
 
АналитикаИранСШАКитайМинистерство обороны СШАНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала