Спецоперация, 11 марта: ВС России установили контроль над Червоной Зарей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 11.03.2026
Спецоперация, 11 марта: ВС России установили контроль над Червоной Зарей
Спецоперация, 11 марта: ВС России установили контроль над Червоной Зарей - РИА Новости, 11.03.2026
Спецоперация, 11 марта: ВС России установили контроль над Червоной Зарей
ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области, сообщило в среду Министерство обороны России. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
дмитрий песков
брянск
мария захарова
киев
дональд трамп
россия
брянск
киев
Новости
вооруженные силы украины, россия, дмитрий песков, брянск, мария захарова, киев, дональд трамп, оон, следственный комитет россии (ск рф), голубой поток
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Дмитрий Песков, Брянск, Мария Захарова, Киев, Дональд Трамп, ООН, Следственный комитет России (СК РФ), Голубой поток

Спецоперация, 11 марта: ВС России установили контроль над Червоной Зарей

Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" МО РФ
Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" МО РФ . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области, сообщило в среду Министерство обороны России.
Всего ВСУ за сутки потеряли около 1370 военнослужащих на разных направлениях СВО, следует из сводки Минобороны России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Ядерный ответ". Поступок Киева против России вызвал возмущение на Западе
Вчера, 15:44

Киев специально ударил по гражданским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим, совершивший во вторник смертоносную атаку на Брянск, преднамеренно ударил по гражданскому населению.
Захарова поинтересовалась, будут ли генсек ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации молчать при очевидной преднамеренности атаки киевского режима на гражданских в Брянске.
Представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что теракт в Брянске был совершен при участии военных ГУР минобороны Украины, ВСУ, они действовали для устрашения населения, дестабилизации работы власти РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Киев применяет все более изощренные методы для атак, поэтому России необходимы все более технологичные меры для обеспечения безопасности граждан.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Инженеры ВСУ несут существенные потери из-за перевода в штурмовики
Вчера, 20:13
Песков заявил, что СВО проводится для того, чтобы варварские действия Киева, подобные удару по Брянску, не продолжались.
В МИД России заявили, что западные кураторы киевского режима несут полную ответственность за удар ВСУ по Брянску, невозможный без участия иностранных специалистов.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ракетные удары ВСУ по Брянску - это очередное чудовищное преступление Киева против мирного населения России.
В МИД России заявили, что Москва будет воспринимать молчание ООН и профильных международных структур в отношении удара по Брянску как потакание преступной деятельности Владимира Зеленского.
В российском дипведомстве подчеркнули, что неслучайно совпадение по времени атаки ВСУ на Брянск с сигналами из США о "переломном моменте" в украинском урегулировании.
Согласно заявлению МИД России, целью ракетного удара киевского режима по Брянску является попытка сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Украинцы недовольны героизацией одного из главных "мясников" ВСУ Ширяева
Вчера, 20:15

Трамп старается помочь

Песков заявил, что Россия приветствует усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию и признательна за них.
Как отметил Песков, переговорный процесс по украинскому урегулированию будет продолжен.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что конкретики о времени и месте следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет.
Песков подчеркнул, что опция Стамбула как места проведения переговоров по Украине есть, все стороны позитивно относятся к этой площадке.
Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что сейчас Абу-Даби не рассматривается в качестве площадки для трехсторонних переговоров по Украине, но все стороны признательны властям ОАЭ.
Сергей Ярашев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Минобороны рассказали о подвиге Героя России рядового Ярашева
Вчера, 15:28

Киев атаковал газовую инфраструктуру РФ

Как сообщило Минобороны России, киевский режим для остановки поставок газа европейским потребителям предпринял атаку БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае в ночь на среду.
Российское оборонное ведомство уточнило, что киевский режим ночью в среду попытался атаковать 14 беспилотниками компрессорную станцию "Береговая" трубопровода "Голубой поток" в районе Туапсе, российские средства ПВО и РЭБ не допустили ущерба этому объекту.
Минобороны России сообщило, что ночью в среду в пространстве, прилегающем к компрессорной станции "Русская" на Кубани, сбиты четыре украинских беспилотника, два перехвачены авиацией, три, в том числе два (в 04.04 и в 05.08) непосредственно над компрессорной станцией, уничтожены расчетами мобильных огневых групп.
Попытки киевского режима атаковать с помощью дронов станции "Русская" и "Береговая" являются проявлением безответственности на фоне глобального энергетического кризиса, заявил Песков.
В результате слаженных действий расчетов российских средств ПВО и РЭБ ущерба газокомпрессорной станции "Русская" не допущено, сообщило Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДмитрий ПесковБрянскМария ЗахароваКиевДональд ТрампООНСледственный комитет России (СК РФ)Голубой поток
 
 
Версия 2023.1 Beta
