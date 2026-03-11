Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили украинскую гаубицу "Богдана-Б"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 11.03.2026
В Харьковской области уничтожили украинскую гаубицу "Богдана-Б"
В Харьковской области уничтожили украинскую гаубицу "Богдана-Б" - РИА Новости, 11.03.2026
В Харьковской области уничтожили украинскую гаубицу "Богдана-Б"
Украинскую гаубицу "Богдана" уничтожили операторы БПЛА 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север", сообщили РИА Новости начальник отделения... РИА Новости, 11.03.2026
харьковская область
В Харьковской области уничтожили украинскую гаубицу "Богдана-Б"

Гаубицу "Богдана" уничтожили бойцы группировки "Север" в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревшая САУ "Богдана"
Сгоревшая САУ Богдана - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сгоревшая САУ "Богдана". Архивное фото
КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Украинскую гаубицу "Богдана" уничтожили операторы БПЛА 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север", сообщили РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта".
"В ходе огневого поражения подразделениями беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожено артиллерийское орудие ВСУ - 155-миллиметровое орудие "Богдана-Б". Данная установка производила обстрелы населенные пункты в Белгородской области", - рассказал собеседник агентства.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Свыше 40 солдат ВСУ дезертировали с позиций в Сумской области
Вчера, 06:48
Уточняется, что в результате точного попадания ударных FPV-дронов были выведены из строя узлы и агрегаты орудия, оно не подлежит восстановлению. Уточняется, что также во время работы на данном участке были уничтожены миномет и десять гексакоптеров R-18.
"В поиске огневых позиций задействованы как беспилотные системы по типу Zala, "Орлан" и "Скат".... так квадрокоптеры, которые собирают данные на линии боевого соприкосновения", - дополнил "Карта".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
