В Харьковской области уничтожили украинскую гаубицу "Богдана-Б"
В Харьковской области уничтожили украинскую гаубицу "Богдана-Б" - РИА Новости, 11.03.2026
В Харьковской области уничтожили украинскую гаубицу "Богдана-Б"
Украинскую гаубицу "Богдана" уничтожили операторы БПЛА 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север", сообщили РИА Новости начальник отделения... РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
харьковская область
2026
В Харьковской области уничтожили украинскую гаубицу "Богдана-Б"
Гаубицу "Богдана" уничтожили бойцы группировки "Север" в Харьковской области
КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Украинскую гаубицу "Богдана" уничтожили операторы БПЛА 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север", сообщили РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта".
"В ходе огневого поражения подразделениями беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожено артиллерийское орудие ВСУ
- 155-миллиметровое орудие "Богдана-Б". Данная установка производила обстрелы населенные пункты в Белгородской области", - рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что в результате точного попадания ударных FPV-дронов были выведены из строя узлы и агрегаты орудия, оно не подлежит восстановлению. Уточняется, что также во время работы на данном участке были уничтожены миномет и десять гексакоптеров R-18.
"В поиске огневых позиций задействованы как беспилотные системы по типу Zala, "Орлан" и "Скат".... так квадрокоптеры, которые собирают данные на линии боевого соприкосновения", - дополнил "Карта".