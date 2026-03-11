Российские FPV-дроны уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Операторы дронов-истребителей войск беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили несколько разведывательных беспилотников ВСУ самолетного типа в Харьковской области, в работе подразделения войск беспилотных систем используются отечественные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram, сообщило Минобороны РФ.