Российские FPV-дроны уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Операторы дронов-истребителей войск беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили несколько разведывательных беспилотников ВСУ самолетного типа в Харьковской области, в работе подразделения войск беспилотных систем используются отечественные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram, сообщило Минобороны РФ.
"В этот раз расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне ответственности соединения были обнаружены разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-истребителей для перехвата вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.
На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени и опубликованных МО РФ, показано, как операторы FPV-дронов оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство несколько разведывательных украинских беспилотников, включая Jupiter Hunter, "Лелека-100", "Шарк", "Щедрик" и "Вектор", осуществили их таран и уничтожили в воздухе.
Расчеты подразделения войск беспилотных систем не используют средства связи иностранного производства, отключение западных терминалов связи не повлияло на систему управления беспилотниками различного типа, подчеркивается в сообщении. Кроме того, в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие подразделений продолжают использовать отечественные современные штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram, отмечает МО РФ.
22 июня 2022, 17:18