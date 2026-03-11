Рейтинг@Mail.ru
Российские FPV-дроны уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 11.03.2026
Российские FPV-дроны уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ
Российские FPV-дроны уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ
Российские FPV-дроны уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ
Операторы дронов-истребителей войск беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили несколько разведывательных РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T06:08:00+03:00
2026-03-11T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
2026
Российские FPV-дроны уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ

Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Операторы дронов-истребителей войск беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили несколько разведывательных беспилотников ВСУ самолетного типа в Харьковской области, в работе подразделения войск беспилотных систем используются отечественные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram, сообщило Минобороны РФ.
"В этот раз расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне ответственности соединения были обнаружены разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-истребителей для перехвата вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Группировка "Запад" уничтожила 42 пункта управления беспилотниками ВСУ
Вчера, 05:16
На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени и опубликованных МО РФ, показано, как операторы FPV-дронов оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство несколько разведывательных украинских беспилотников, включая Jupiter Hunter, "Лелека-100", "Шарк", "Щедрик" и "Вектор", осуществили их таран и уничтожили в воздухе.
Расчеты подразделения войск беспилотных систем не используют средства связи иностранного производства, отключение западных терминалов связи не повлияло на систему управления беспилотниками различного типа, подчеркивается в сообщении. Кроме того, в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие подразделений продолжают использовать отечественные современные штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram, отмечает МО РФ.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
