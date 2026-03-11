Группировка "Запад" уничтожила 42 пункта управления беспилотниками ВСУ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за сутки обнаружила и уничтожила 42 пункта управления беспилотниками украинских подразделений, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.

"Выявлены и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма.

Он добавил, что военнослужащие группировки уничтожили три украинских миномета и 13 наземных робототехнических комплексов. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы "Запада" сбили три снаряда HIMARS, пять барражирующих боеприпасов, 42 дрона самолетного типа, 59 тяжелых боевых квадрокоптеров.