Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" уничтожила 42 пункта управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/spetsoperatsiya-2079845357.html
Группировка "Запад" уничтожила 42 пункта управления беспилотниками ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила 42 пункта управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Группировка "Запад" уничтожила 42 пункта управления беспилотниками ВСУ
Российская группировка войск "Запад" за сутки обнаружила и уничтожила 42 пункта управления беспилотниками украинских подразделений, сообщил начальник... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T05:16:00+03:00
2026-03-11T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20260311/spetsoperatsiya-2079845069.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Запад" уничтожила 42 пункта управления беспилотниками ВСУ

Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления беспилотниками ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за сутки обнаружила и уничтожила 42 пункта управления беспилотниками украинских подразделений, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.
"Выявлены и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Группировка "Север" уничтожила 29 пунктов управления дронами ВСУ
Вчера, 05:11
Он добавил, что военнослужащие группировки уничтожили три украинских миномета и 13 наземных робототехнических комплексов. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы "Запада" сбили три снаряда HIMARS, пять барражирующих боеприпасов, 42 дрона самолетного типа, 59 тяжелых боевых квадрокоптеров.
Как добавил пресс-офицер группировки войск "Восток" Михаил Герасимов, в зоне ответственности этой группировки были уничтожены три станции Starlink, 21 беспилотник самолетного типа, семь пунктов управления беспилотной авиацией.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала