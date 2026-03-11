Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" уничтожила 29 пунктов управления дронами ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 11.03.2026
Группировка "Север" уничтожила 29 пунктов управления дронами ВСУ
Группировка "Север" уничтожила 29 пунктов управления дронами ВСУ
Российская группировка войск "Север" за прошедшие сутки уничтожила 29 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки...
2026
Группировка "Север" уничтожила 29 пунктов управления дронами ВСУ

Группировка "Север" за сутки уничтожила 29 пунктов управления дронами ВСУ

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" за прошедшие сутки уничтожила 29 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Василий Межевых.
"Выявлены и уничтожены 29 пунктов управления БПЛА, 114 БПЛА самолетного типа, 40 тяжелых боевых квадрокоптеров R18, три наземных роботизированных комплекса", - сказал Межевых.
Старший офицер пресс-центра "Южной" группировки Евгений Третьяков отметил, что в зоне ответственности этой группировки войск были поражены 45 блиндажей и укрытий противника, 19 антенн связи, а также сбиты 15 беспилотников противника.
