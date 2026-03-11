Рейтинг@Mail.ru
Командир отряда "Родня" погиб, когда помогал эвакуировать бойцов в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
00:45 11.03.2026
Командир отряда "Родня" погиб, когда помогал эвакуировать бойцов в зоне СВО
Командир отряда "Родня" погиб, когда помогал эвакуировать бойцов в зоне СВО
Командир отряда "Родня" с позывным "Гайдук", погибший в зоне СВО, помогал эвакуировать бойцов во время атаки ВСУ, рассказали РИА Новости его сослуживец. РИА Новости, 11.03.2026
Командир отряда "Родня" погиб, когда помогал эвакуировать бойцов в зоне СВО

РИА Новости: командир Евгений Николаев погиб, когда помогал эвакуировать бойцов

Евгений Николаев, позывной "Гайдук"
Евгений Николаев, позывной Гайдук
© Фото : Telegram-канал Дикая Дивизия Донбасса
Евгений Николаев, позывной "Гайдук". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Командир отряда "Родня" с позывным "Гайдук", погибший в зоне СВО, помогал эвакуировать бойцов во время атаки ВСУ, рассказали РИА Новости его сослуживец.
Ранее в добровольческом отряде "Родня" сообщили, что командир Евгений Николаев с позывным "Гайдук" погиб в зоне СВО.
"Погиб, когда помогал эвакуировать раненных бойцов", - сказал собеседник агентства.
Николаев приехал в зону СВО добровольцем и был прототипом героя в книге Захара Прилепина "Санька".
