Контуженый комвзвода ВС России прогнал ВСУ с российских позиций

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Командир взвода российских Вооружённых Сил лейтенант Николай Калиновский был контужен в ходе боевых действий, но продолжил руководить подчинёнными, которые в результате прогнали противника от российских позиций, сообщили в Минобороны РФ.

Калиновский при организации действий своих подчинённых, укреплении позиций и оборудовании замаскированных огневых позиций применил полученный ранее боевой опыт и воспользовался особенностями рельефа местности.

Противник при штурме российских позиций применял артиллерию и миномёты, а также постоянно устраивал налёты ударных беспилотников.

"Несмотря на несколько атак противник не мог выбить подразделение под руководством лейтенанта Калиновского с позиций. В ходе артиллерийского обстрела Николай Калиновский был контужен, но продолжил руководить действиями взвода", - говорится в сообщении.

Противник в ходе боевых действий на этом участке понёс большие потери и не смог добиться успеха. В то же время подкрепления для российских войск успели подойти к позициям, и украинские боевики вынуждены были отступить.