Контуженый комвзвода ВС России прогнал ВСУ с российских позиций
Командир взвода российских Вооружённых Сил лейтенант Николай Калиновский был контужен в ходе боевых действий, но продолжил руководить подчинёнными, которые в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T00:29:00+03:00
2026-03-11T00:29:00+03:00
2026-03-11T00:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
россия
россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Командир взвода российских Вооружённых Сил лейтенант Николай Калиновский был контужен в ходе боевых действий, но продолжил руководить подчинёнными, которые в результате прогнали противника от российских позиций, сообщили в Минобороны РФ.
Калиновский при организации действий своих подчинённых, укреплении позиций и оборудовании замаскированных огневых позиций применил полученный ранее боевой опыт и воспользовался особенностями рельефа местности.
Противник при штурме российских позиций применял артиллерию и миномёты, а также постоянно устраивал налёты ударных беспилотников.
"Несмотря на несколько атак противник не мог выбить подразделение под руководством лейтенанта Калиновского с позиций. В ходе артиллерийского обстрела Николай Калиновский был контужен, но продолжил руководить действиями взвода", - говорится в сообщении.
Противник в ходе боевых действий на этом участке понёс большие потери и не смог добиться успеха. В то же время подкрепления для российских войск успели подойти к позициям, и украинские боевики вынуждены были отступить.
"Благодаря мужеству и профессионализму лейтенанта Николая Калиновского важный опорный пункт был удержан, противник понес значительные потери в живой силе, а российские войска, опираясь на удобную позицию, продолжили продвижение в глубину обороны противника", - добавили в МО РФ
