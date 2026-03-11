Рейтинг@Mail.ru
Спасатели увеличили зону поисков пропавших детей в Звенигороде - РИА Новости, 11.03.2026
16:49 11.03.2026 (обновлено: 16:58 11.03.2026)
Спасатели увеличили зону поисков пропавших детей в Звенигороде
Оперативный штаб снова увеличил зону поисков пропавших пять дней назад подростков в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Спасатели увеличили зону поисков пропавших детей в Звенигороде

Спасатели увеличили зону поисков пропавших подростков в Звенигороде

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Оперативный штаб снова увеличил зону поисков пропавших пять дней назад подростков в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Оперативный штаб увеличил зону поисков. Основное внимание спасатели уделяют обследованию акватории Москвы-реки и прилегающих участков", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что поисковые работы проводятся в плотном взаимодействии со всеми оперативными службами и волонтерами. Для пешего обследования береговой территории привлекаются добровольцы регионального отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
"Продолжается детальное обследование дна и подледного пространства с применением специализированного гидролокационного оборудования и эхолотов. Работы ведутся круглосуточно. На двух лодках с прожекторами в ночное время проведен визуальный осмотр дна реки и берега протяженностью 20 километров", - заключает МЧС РФ.
СК сообщил, где нашли одного из пропавших в Звенигороде детей
