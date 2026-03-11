Спасатели увеличили зону поисков пропавших детей в Звенигороде

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Оперативный штаб снова увеличил зону поисков пропавших пять дней назад подростков в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что поисковые работы проводятся в плотном взаимодействии со всеми оперативными службами и волонтерами. Для пешего обследования береговой территории привлекаются добровольцы регионального отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.