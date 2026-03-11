https://ria.ru/20260311/spasateli-2080012237.html
Спасатели увеличили зону поисков пропавших детей в Звенигороде
Спасатели увеличили зону поисков пропавших детей в Звенигороде - РИА Новости, 11.03.2026
Спасатели увеличили зону поисков пропавших детей в Звенигороде
Оперативный штаб снова увеличил зону поисков пропавших пять дней назад подростков в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 11.03.2026
