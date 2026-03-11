https://ria.ru/20260311/sotsipoteka-2079999317.html
Свыше 70 заявок на получение соципотеки поступило от медиков Подмосковья
Более 70 заявок на участие в программе "Социальная ипотека" подали медики Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской РИА Новости, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Более 70 заявок на участие в программе "Социальная ипотека" подали медики Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе медицинские специалисты могут получить свидетельства на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека". Такая мера поддержки реализуется в регионе с 2016 года.
"Программа "Социальная ипотека" позволяет медицинским специалистам обзавестись собственным жильем. За время ее действия свидетельства на приобретение жилья получили более 2 тысяч подмосковных медработников. В этом году мы планируем выдать еще 81 свидетельство. В настоящий момент уже получили от наших медиков более 70 заявок на участие в программе, проводится проверка документов", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Специалисты получают в рамках программы от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту. Принять участие в программе могут врачи, а также средний медицинский персонал.