Свыше 70 заявок на получение соципотеки поступило от медиков Подмосковья

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Более 70 заявок на участие в программе "Социальная ипотека" подали медики Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе медицинские специалисты могут получить свидетельства на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека". Такая мера поддержки реализуется в регионе с 2016 года.

"Программа "Социальная ипотека" позволяет медицинским специалистам обзавестись собственным жильем. За время ее действия свидетельства на приобретение жилья получили более 2 тысяч подмосковных медработников. В этом году мы планируем выдать еще 81 свидетельство. В настоящий момент уже получили от наших медиков более 70 заявок на участие в программе, проводится проверка документов", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.