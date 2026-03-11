Рейтинг@Mail.ru
Врач объяснил, почему нельзя работать в кровати - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/son-2079842059.html
Врач объяснил, почему нельзя работать в кровати
Врач объяснил, почему нельзя работать в кровати - РИА Новости, 11.03.2026
Врач объяснил, почему нельзя работать в кровати
Работа в кровати может вызывать нарушения сна и проблемы с опорно-двигательным аппаратом, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T04:28:00+03:00
2026-03-11T04:28:00+03:00
россия
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574541552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50519dd005fe3271a19dbbb1cf21d67d.jpg
https://ria.ru/20260305/bessonitsa-2078695149.html
https://ria.ru/20260304/son-2078345756.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574541552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13ee570e3f4aba083c2c6a38a9b4fe58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, здоровье - общество
Россия, Общество, Здоровье - Общество
Врач объяснил, почему нельзя работать в кровати

РИА Новости: Атяшев рассказал, что работа в кровати может вызывать нарушения сна

© Depositphotos.com / Igor MojzesРабота за компьютером дома
Работа за компьютером дома - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Depositphotos.com / Igor Mojzes
Работа за компьютером дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 11 мар – РИА Новости. Работа в кровати может вызывать нарушения сна и проблемы с опорно-двигательным аппаратом, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.
"Часто кровать используют для чтения книг, отдыха днем, а также для работы. Из-за этого могут возникать нарушения сна, так как мозг ассоциирует кровать с тем, что мы в ней делаем. Организму необходимо понимать, что кровать – место для сна, иначе в ней будет сложнее уснуть", - рассказал специалист.
Бессоница - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Врач объяснила, почему люди чаще страдают от бессонницы в марте
5 марта, 11:54
Атяшев подчеркнул, что нарушения сна – не единственная проблема, возникающая при работе в кровати. Эта привычка также влияет на опорно-двигательный аппарат, поскольку функционирование позвоночника лучше осуществляется в сидячем положении.
"При правильном положении, сидя за компьютером, сохраняется более-менее правильное функциональное положение позвоночника с вертикальной нагрузкой. Если мы работает лежа, нам приходится сидеть полусидя, слишком сильно изгибать шею вперед или упираться назад на подголовник, подушку затылком. Это впоследствии может изменить осанку и положение шеи, что приведет к проблемам в шейном отделе и болям, отдающим в лопатки и плечи", - предупредил врач-невролог.
По его словам, работа за ноутбуком лежа в кровати вынуждает руки принимать нефизиологичное положение: они либо постоянно находятся на весу, либо испытывают чрезмерную нагрузку из-за упора на локти. Это приводит к двум последствиям: во-первых, возрастает нагрузка на суставы, а во-вторых, повышается риск компрессии локтевого нерва, что в дальнейшем может вызвать онемение кистей.
Сон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сомнолог назвала причины сонного паралича
4 марта, 03:58
 
РоссияОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала