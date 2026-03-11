Врач объяснил, почему нельзя работать в кровати

ТУЛА, 11 мар – РИА Новости. Работа в кровати может вызывать нарушения сна и проблемы с опорно-двигательным аппаратом, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.

"Часто кровать используют для чтения книг, отдыха днем, а также для работы. Из-за этого могут возникать нарушения сна, так как мозг ассоциирует кровать с тем, что мы в ней делаем. Организму необходимо понимать, что кровать – место для сна, иначе в ней будет сложнее уснуть", - рассказал специалист.

Атяшев подчеркнул, что нарушения сна – не единственная проблема, возникающая при работе в кровати. Эта привычка также влияет на опорно-двигательный аппарат, поскольку функционирование позвоночника лучше осуществляется в сидячем положении.

"При правильном положении, сидя за компьютером, сохраняется более-менее правильное функциональное положение позвоночника с вертикальной нагрузкой. Если мы работает лежа, нам приходится сидеть полусидя, слишком сильно изгибать шею вперед или упираться назад на подголовник, подушку затылком. Это впоследствии может изменить осанку и положение шеи, что приведет к проблемам в шейном отделе и болям, отдающим в лопатки и плечи", - предупредил врач-невролог.