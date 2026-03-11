Врач рассказала, почему вредно засыпать под включенный телевизор

МАХАЧКАЛА, 11 мар - РИА Новости. Включенный телевизор вреден для засыпания и качества сна, поскольку мозг продолжает обрабатывать информацию во сне, и это перегружает нервную систему и не позволяет выспаться, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медуниверситета Карема Магомедова.

Если сложно засыпать в тишине, лучше использовать "белый шум", спокойную музыку без слов или звуки природы, где нет перепадов громкости и эмоциональной нагрузки, рекомендует специалист.