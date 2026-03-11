Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, почему вредно засыпать под включенный телевизор - РИА Новости, 11.03.2026
03:10 11.03.2026
Врач рассказала, почему вредно засыпать под включенный телевизор
Врач рассказала, почему вредно засыпать под включенный телевизор - РИА Новости, 11.03.2026
Врач рассказала, почему вредно засыпать под включенный телевизор
Включенный телевизор вреден для засыпания и качества сна, поскольку мозг продолжает обрабатывать информацию во сне, и это перегружает нервную систему и не... РИА Новости, 11.03.2026
общество
здоровье - общество
https://ria.ru/20260225/son-2076536684.html
общество, youtube, здоровье - общество
Общество, YouTube, Здоровье - Общество
Врач рассказала, почему вредно засыпать под включенный телевизор

РИА Новости: телевизор вреден для сна, так как мозг продолжает работать

МАХАЧКАЛА, 11 мар - РИА Новости. Включенный телевизор вреден для засыпания и качества сна, поскольку мозг продолжает обрабатывать информацию во сне, и это перегружает нервную систему и не позволяет выспаться, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медуниверситета Карема Магомедова.
"Засыпать под телевизор или ролики в YouTube вредно для засыпания и качества сна. Даже если вы не смотрите в экран, подсвечивание телевизора подавляет выработку мелатонина (гормон, играющий ключевую роль в регуляции цикла сна и бодрствования – ред.), мозг продолжает обрабатывать информацию во сне, вы перегружаете нервную систему и не высыпаетесь, даже если провели в постели восемь часов", – сказала врач.
Если сложно засыпать в тишине, лучше использовать "белый шум", спокойную музыку без слов или звуки природы, где нет перепадов громкости и эмоциональной нагрузки, рекомендует специалист.
Дневной сон - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Врач рассказал, можно ли спать днем
25 февраля, 04:23
 
ОбществоYouTubeЗдоровье - Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
