https://ria.ru/20260311/son-2079836265.html
Врач рассказала, почему вредно засыпать под включенный телевизор
Врач рассказала, почему вредно засыпать под включенный телевизор - РИА Новости, 11.03.2026
Врач рассказала, почему вредно засыпать под включенный телевизор
Включенный телевизор вреден для засыпания и качества сна, поскольку мозг продолжает обрабатывать информацию во сне, и это перегружает нервную систему и не... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:10:00+03:00
2026-03-11T03:10:00+03:00
2026-03-11T03:10:00+03:00
общество
youtube
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94185/25/941852536_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_56a8218a0c80e631a02ec0b2d09dd3d3.jpg
https://ria.ru/20260225/son-2076536684.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94185/25/941852536_77:0:1854:1333_1920x0_80_0_0_b619a8a1a434b1b91156b4d30c68ec7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, youtube, здоровье - общество
Общество, YouTube, Здоровье - Общество
Врач рассказала, почему вредно засыпать под включенный телевизор
РИА Новости: телевизор вреден для сна, так как мозг продолжает работать
МАХАЧКАЛА, 11 мар - РИА Новости. Включенный телевизор вреден для засыпания и качества сна, поскольку мозг продолжает обрабатывать информацию во сне, и это перегружает нервную систему и не позволяет выспаться, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медуниверситета Карема Магомедова.
"Засыпать под телевизор или ролики в YouTube
вредно для засыпания и качества сна. Даже если вы не смотрите в экран, подсвечивание телевизора подавляет выработку мелатонина (гормон, играющий ключевую роль в регуляции цикла сна и бодрствования – ред.), мозг продолжает обрабатывать информацию во сне, вы перегружаете нервную систему и не высыпаетесь, даже если провели в постели восемь часов", – сказала врач.
Если сложно засыпать в тишине, лучше использовать "белый шум", спокойную музыку без слов или звуки природы, где нет перепадов громкости и эмоциональной нагрузки, рекомендует специалист.