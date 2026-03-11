Рейтинг@Mail.ru
Плененный солдат ВСУ восхитился подготовкой российских бойцов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 11.03.2026
Плененный солдат ВСУ восхитился подготовкой российских бойцов
Плененный солдат ВСУ восхитился подготовкой российских бойцов
Военнопленный Владимир Андрусик, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, рассказал РИА Новости, что был восхищен подготовкой российских... РИА Новости, 11.03.2026
2026
Плененный солдат ВСУ восхитился подготовкой российских бойцов

РИА Новости: пленный боевик ВСУ признался, что восхищен подготовкой солдат ВС РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Военнопленный Владимир Андрусик, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, рассказал РИА Новости, что был восхищен подготовкой российских солдат.
Когда в его блиндаж зашли российские солдаты, он упал на землю и закричал, что он без оружия и сдается в плен.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Российский военный в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ в ДНР
21 февраля, 23:36
«
"Я все наблюдал российских солдат, которые работали, как они выполняли свою поставленную задачу, таким можно было стоя аплодировать. Прекрасно обученные люди четко знали свою работу, делали и выполняли", - сказал пленный Андрусик.
Он назвал обучение в центре ВСУ, где он в итоге два месяца проболел, "просто пафосом" из-за того, что никто толком не обучал стрелять, отметив нехватку инструкторов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Солдаты ВСУ на позициях питались снегом и дождевой водой, рассказал пленный
Вчера, 04:18
 
