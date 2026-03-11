Рейтинг@Mail.ru
Шесть рейсов Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Сочи - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/sochi-2080076053.html
Шесть рейсов Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Сочи
Шесть рейсов Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Сочи - РИА Новости, 11.03.2026
Шесть рейсов Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Сочи
Шесть рейсов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются в связи с временными ограничениями в аэропорту Сочи, сообщил перевозчик. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T22:41:00+03:00
2026-03-11T22:41:00+03:00
сочи
nordwind airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794408012_0:240:3006:1931_1920x0_80_0_0_6eecfe9da69cdceba2e465a924bb6486.jpg
https://ria.ru/20260311/sochi-2080075093.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794408012_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_55eda5e16e1ec855b41473b732a770cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, nordwind airlines
Сочи, Nordwind Airlines
Шесть рейсов Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Сочи

Шесть рейсов Nordwind задерживаются из-за временных ограничений в аэропорту Сочи

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Шесть рейсов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются в связи с временными ограничениями в аэропорту Сочи, сообщил перевозчик.
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи, вводимые в целях безопасности, действуют почти непрерывно в течение последних суток.
"В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи задерживается выполнение рейсов: 11 марта - EO/N4-432 Оренбург - Сочи, EO/N4-479 Сочи - Омск, 12 марта - EO/N4-480 Омск - Сочи, EO/N4-429 Сочи - Нижнекамск, EO/N4-430 Нижнекамск - Сочи, EO/N4-509 Сочи - Тюмень", - говорится в сообщении.
Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в Nordwind.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Победа" вынужденно переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в Сочи
Вчера, 22:36
 
СочиNordwind Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала