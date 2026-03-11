https://ria.ru/20260311/sochi-2080076053.html
Шесть рейсов Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Сочи
Шесть рейсов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются в связи с временными ограничениями в аэропорту Сочи, сообщил перевозчик. РИА Новости, 11.03.2026
