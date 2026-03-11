https://ria.ru/20260311/sochi-2080075093.html
"Победа" вынужденно переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в Сочи
"Победа" вынужденно переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в Сочи - РИА Новости, 11.03.2026
"Победа" вынужденно переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в Сочи
Авиакомпания "Победа" корректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в аэропорту Сочи, в том числе путем переноса и отмены вылетов, сообщил перевозчик. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T22:36:00+03:00
2026-03-11T22:36:00+03:00
2026-03-11T22:36:00+03:00
сочи
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156271/23/1562712347_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_d84eae5c50db83c64346926ed34bee2a.jpg
https://ria.ru/20260311/aeroflot-2080071846.html
https://ria.ru/20260311/mintrans-2080068808.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156271/23/1562712347_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_346bc27167fd93a2b2959897148a7f62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, происшествия
Сочи, Россия, Происшествия
"Победа" вынужденно переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в Сочи
"Победа" переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в аэропорту Сочи
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в аэропорту Сочи, в том числе путем переноса и отмены вылетов, сообщил перевозчик.
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи
, вводимые в целях безопасности, действуют почти непрерывно в течение последних суток.
"В связи с временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов 10 и 11 марта в аэропорту Сочи, "Победа" вынужденно корректирует расписание на данном направлении путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Перевозчик просит пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус своего рейса - это можно сделать на сайте аэропорта вылета или с помощью чат-бота Вити. Также информация об изменениях в статусе рейса поступит по контактам клиента, указанным при бронировании.
"Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России
и стандартами авиакомпании", - говорится в сообщении.
"Победа" напомнила, что для пассажиров действуют оперативные Telegram-чаты, а также сервис вынужденного возврата, который позволяет быстро вернуть даже невозвратный билет в случае отмены рейса.