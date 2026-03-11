Рейтинг@Mail.ru
"Победа" вынужденно переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в Сочи - РИА Новости, 11.03.2026
22:36 11.03.2026
"Победа" вынужденно переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в Сочи
"Победа" вынужденно переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в Сочи
Авиакомпания "Победа" корректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в аэропорту Сочи, в том числе путем переноса и отмены вылетов, сообщил перевозчик. РИА Новости, 11.03.2026
"Победа" вынужденно переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в Сочи

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в аэропорту Сочи, в том числе путем переноса и отмены вылетов, сообщил перевозчик.
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи, вводимые в целях безопасности, действуют почти непрерывно в течение последних суток.
"Аэрофлот" вынужденно переносит и отменяет рейсы в Сочи на фоне ограничений
"В связи с временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов 10 и 11 марта в аэропорту Сочи, "Победа" вынужденно корректирует расписание на данном направлении путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Перевозчик просит пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус своего рейса - это можно сделать на сайте аэропорта вылета или с помощью чат-бота Вити. Также информация об изменениях в статусе рейса поступит по контактам клиента, указанным при бронировании.
"Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании", - говорится в сообщении.
"Победа" напомнила, что для пассажиров действуют оперативные Telegram-чаты, а также сервис вынужденного возврата, который позволяет быстро вернуть даже невозвратный билет в случае отмены рейса.
Аэропорт Сочи за последние сутки обслужил лишь 15 рейсов
