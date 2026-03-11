"Победа" вынужденно переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в Сочи

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в аэропорту Сочи, в том числе путем переноса и отмены вылетов, сообщил перевозчик.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи , вводимые в целях безопасности, действуют почти непрерывно в течение последних суток.

"В связи с временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов 10 и 11 марта в аэропорту Сочи, "Победа" вынужденно корректирует расписание на данном направлении путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.

Перевозчик просит пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус своего рейса - это можно сделать на сайте аэропорта вылета или с помощью чат-бота Вити. Также информация об изменениях в статусе рейса поступит по контактам клиента, указанным при бронировании.

"Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании", - говорится в сообщении.