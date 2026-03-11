Рейтинг@Mail.ru
В Сочи сохраняется режим беспилотной опасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 11.03.2026 (обновлено: 21:23 11.03.2026)
В Сочи сохраняется режим беспилотной опасности
Режим опасности атаки БПЛА сохраняется в Сочи, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.
сочи
Специальная военная операция на Украине, Сочи
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Модульное укрытие
Модульное укрытие
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие. Архивное фото
СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется в Сочи, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.
Местные власти дважды за прошедшие сутки сообщали об угрозе атаки беспилотников, второй раз угроза была объявлена 10 марта в 23.20 мск и продолжает действовать в настоящее время.
"Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в городе сохраняется… Продолжу оперативно информировать вас об изменениях обстановки. При необходимости будет запущена система оповещения", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Глава Сочи также призвал жителей и гостей курорта сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать меры предосторожности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
