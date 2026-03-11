https://ria.ru/20260311/sochi-2080061938.html
В Сочи сохраняется режим беспилотной опасности
В Сочи сохраняется режим беспилотной опасности
Режим опасности атаки БПЛА сохраняется в Сочи, сообщил глава курорта Андрей Прошунин. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
Специальная военная операция на Украине, Сочи
