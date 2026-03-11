https://ria.ru/20260311/sochi-2080002602.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2026
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.03.2026
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
