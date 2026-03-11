Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/sochi-2080002602.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2026
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:19:00+03:00
2026-03-11T16:19:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/14/1563911489_0:292:3120:2047_1920x0_80_0_0_ef6aeb9310e28834cabfa090a2920f3e.jpg
https://ria.ru/20260311/rosaviatsiya-2079854782.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/14/1563911489_365:0:3094:2047_1920x0_80_0_0_50899a6de741857cbeb01203b6f3cc22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В аэропортах Перми и Ижевска ввели временные ограничения
Вчера, 07:36
 
СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала