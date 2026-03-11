Занятия в некоторых вузах Сочи отменили из-за атаки БПЛА

СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Занятия в ряде вузов Сочи отменены или переведены на дистанционный режим, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Местные власти дважды за прошедшие сутки сообщали об угрозе атаки беспилотников, второй раз угроза была объявлена в 23.20 мск и продолжает действовать в настоящее время.

"Также хочу отметить инициативу руководителей вузов города, которые сегодня не просто отменили занятия, а перевели их в дистанционный режим работы. Грядёт пора экзаменов, для старшеклассников и студентов сейчас важен каждый день", - написал Прошунин личном Telegram-канале.

Глава курорта также предложил вводить дистанционный режим учебы в дни, когда объявляется атака на город.