Занятия в некоторых вузах Сочи отменили из-за атаки БПЛА
Занятия в некоторых вузах Сочи отменили из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2026
Занятия в некоторых вузах Сочи отменили из-за атаки БПЛА
Занятия в ряде вузов Сочи отменены или переведены на дистанционный режим, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 11.03.2026
Занятия в некоторых вузах Сочи отменили из-за атаки БПЛА
В Сочи отменили или перевели на дистанционный режим занятия в вузах из-за БПЛА
СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Занятия в ряде вузов Сочи отменены или переведены на дистанционный режим, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
Местные власти дважды за прошедшие сутки сообщали об угрозе атаки беспилотников, второй раз угроза была объявлена в 23.20 мск и продолжает действовать в настоящее время.
"Также хочу отметить инициативу руководителей вузов города, которые сегодня не просто отменили занятия, а перевели их в дистанционный режим работы. Грядёт пора экзаменов, для старшеклассников и студентов сейчас важен каждый день", - написал Прошунин личном Telegram-канале.
Глава курорта также предложил вводить дистанционный режим учебы в дни, когда объявляется атака на город.
"Поручаю всем муниципальным образовательным организациям также рассмотреть готовность по ситуации вводить дистанционный режим учебы в те дни, когда атака продолжается во время уроков. Опыт у нас есть", - сказал Прошунин.