Рейтинг@Mail.ru
Занятия в некоторых вузах Сочи отменили из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/sochi-2079956459.html
Занятия в некоторых вузах Сочи отменили из-за атаки БПЛА
Занятия в некоторых вузах Сочи отменили из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2026
Занятия в некоторых вузах Сочи отменили из-за атаки БПЛА
Занятия в ряде вузов Сочи отменены или переведены на дистанционный режим, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:06:00+03:00
2026-03-11T14:06:00+03:00
сочи
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20260311/rejsy-2079889109.html
https://ria.ru/20260311/bpla-2079889869.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия, происшествия
Сочи, Россия, Происшествия
Занятия в некоторых вузах Сочи отменили из-за атаки БПЛА

В Сочи отменили или перевели на дистанционный режим занятия в вузах из-за БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Занятия в ряде вузов Сочи отменены или переведены на дистанционный режим, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
Местные власти дважды за прошедшие сутки сообщали об угрозе атаки беспилотников, второй раз угроза была объявлена в 23.20 мск и продолжает действовать в настоящее время.
Сотрудник аэропорта в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Около 70 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи
Вчера, 10:38
"Также хочу отметить инициативу руководителей вузов города, которые сегодня не просто отменили занятия, а перевели их в дистанционный режим работы. Грядёт пора экзаменов, для старшеклассников и студентов сейчас важен каждый день", - написал Прошунин личном Telegram-канале.
Глава курорта также предложил вводить дистанционный режим учебы в дни, когда объявляется атака на город.
"Поручаю всем муниципальным образовательным организациям также рассмотреть готовность по ситуации вводить дистанционный режим учебы в те дни, когда атака продолжается во время уроков. Опыт у нас есть", - сказал Прошунин.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Сочи
Вчера, 10:41
 
СочиРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала